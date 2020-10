O finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, foi o piloto mais rápido nos primeiros treinos livres do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1.



Numa sessão dominada pelos pilotos da Mercedes, Bottas completou a melhor volta no traçado de Portimão em 1m18s40, enquanto Lewis Hamilton ficou logo atrás, em segundo, a 339 milésimos. Já o holandês Max Verstappen, da Red Bull, terminou em terceiro, a 781 milésimos de segundo do finlandês.



A primeira de duas sessões previstas para esta sexta-feira ficou marcada por várias saídas de pista, sobretudo na curva três.



O Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 decorre neste domingo, no Autódromo do Algarve, em Portimão.