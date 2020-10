Tiago Dantas não jogou pelo Bayern, nem mesmo pela equipa B que também esteve em campo nesta noite, mas assistiu à goleada da equipa bávara sobre o Atlético Madrid, de João Félix.

Os dois jogadores, ambos formados no Benfica, estiveram à conversa no final do jogo. Quen se juntou para cumprimentar a dupla foi Hans Flick, treinador do Bayern.