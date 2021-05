Haris Seferovic faz parte da lista de pré-convocados da seleção suíça para o Euro 2020.

O avançado do Benfica, habitual titular da formação helvética, integra a lista provisória com 29 jogadores. No dia 1 de junho, o selecionador Vladimir Petkovic terá de abdicar de três atletas e submeter à UEFA a convocatória definitiva.

A Suíça integra o grupo A do Euro 2020, juntamente com a Itália, o País de Gales e a Turquia.

Os 29 pré-convocados de Petkovic:

Guarda-redes: Gregor Kobel, Yvon Mvogo, Jonas Omlin e Yann Sommer;

Defesas: Manuel Akanji, Loris Benito, Eray Comert, Nico Elvedi, Jordan Lotomba, Kevin Mbabu, Becir Omeragic, Ricardo Rodríguez, Fabian Schar e Silvan Widmer;

Médios: Breel Embolo, Christian Fassnacht, Edmilson Fernandes, Remo Freuler, Mario Gavranovic, Granit Xhaka, Djibril Sow, Ruben Vargas, Denis Zakaria e Steven Zuber;

Avançados: Amir Mehmedi, Dan Ndoye, Haris Seferovic, Xerdan Shaqiri e Andi Zeqiri.