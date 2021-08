O avançado Haris Seferovic faz parte dos convocados para representar a Suíça nos próximos jogos de qualificação para o Mundial2022.

Apesar de estar entre os 28 convocados, não há certezas quanto à sua utilização, uma vez que o ponta de lança dos «encarnados» não joga desde o início de agosto, quando saiu lesionado do jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente ao russos do Spartak de Moscovo.

A Suíça vai defrontar durante o apuramento para o Mundial do Qatar as seleções da Itália e da Irlanda do Norte, no Grupo C.