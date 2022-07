O jogo foi realizado em junho, mas as imagens estão a tornar-se virais nesta altura. Num duelo entre o Saint George e o Bahir Dar Kenema, para o campeonato da Etiópia, o guarda-redes da formação visitante provocou o penálti mais inacreditável da história.

Hariston Hessou, internacional pelo Benin, saiu da baliza e não conseguiu agarrar à primeira. À segunda tentativa, perante a aproximação de um adversário, segurou o esférico com as duas mãos e decidiu fazer um salto mortal, antevendo um possível carrinho de Amanuel Gebremichael.

O jogador do Saint George percebeu que ia chegar tarde à bola e ficou parado. Porém, acabou por ser atingido com violência pelo Hariston Hessou, na sequência do tal inusitado salto mortal.

Consequência óbvia: grande penalidade.

A equipa local, porém, desperdiçou o castigo máximo. Saint George e Bahir Dar Kenema acabariam por empatar o encontro (2-2).

Veja as imagens: