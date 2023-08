Harry Kane, avançado recém-contratado pelo Bayern de Munique ao Tottenham, que chegou para preencher o lugar deixado por Lewandowski no verão de 2022, concedeu uma entrevista exclusiva à Sky Sport alemã e abordou a sua transferência, as críticas provenientes de Inglaterra e ainda a tão prestigiada Bola de Ouro.

No que diz respeito à derrota por 0-3 frente ao Leipzig a contar para a Supertaça alemã, no próprio estádio do clube, a Allianz Arena e ao início da Bundesliga em Bremen, Kane afirmou: «Estamos prontos para reagir. Como profissional, quando sofremos uma derrota em casa, queremos corrigir isso no próximo jogo. Estou ansioso pelo início da Bundesliga. Tive dias emocionantes e já tive a oportunidade de conhecer os meus colegas de equipa nos treinos.»

Kane também abordou o papel do treinador Thomas Tuchel, que já havia enfrentado quando o germânico treinou o Chelsea entre 2020 e 2022, na sua transferência. «Tuchel desempenhou um papel importante na minha mudança para Munique. Ele transmitiu-me a sua visão e explicou como quer jogar, como pretende integrar-me na equipa e como planeia dominar os jogos. Temos uma boa relação», vincou.

Relativamente às críticas à sua transferência para o Bayern feitas por Michael Owen, antigo internacional inglês, que representou clubes como Liverpool, Newcastle, Real Madrid e Manchester Unites, Kane desvalorizou-as: «Cada um tem a sua própria opinião. Acima de tudo, está a minha decisão de aceitar um novo desafio. Esta mudança parece-me correta para continuar a evoluir e elevar o meu nível. O Bayern de Munique é um grande clube.»

No que toca às expectativas elevadas em relação a ele, devido ao estatuto que conquistou na Premier League ao serviço do Tottenham (tornou-se o melhor marcador da história do clube), o avançado disse: «O número de vendas de camisolas e o apoio dos adeptos em Munique foram incríveis. Quando estou em campo, faço o que fazia desde criança: trabalhar arduamente, ajudar os meus colegas de equipa a melhorar e marcar golos. Apesar da atenção à minha volta, tenho experiência suficiente para manter a calma. O meu foco está na minha performance e no sucesso da equipa»

«Já passaram por aqui jogadores incríveis e goleadores no Bayern. É um desafio agradável medir-me com essas lendas. No entanto, tenho os meus próprios objetivos para a nova temporada. Embora seja um ambiente novo para mim, não quero olhar muito para o futuro, prefiro focar-me no presente», atirou Kane.

Harry Kane também abordou a situação de Mathys Tel, seu colega de equipa, e os ataques racistas que o jovem sofreu após o desaire na Supertaça frente ao Leipzig: «Este tipo de incidente não é aceitável. Mathys tem apenas 18 anos. Ele demonstrou o seu grande potencial contra o Leipzig. Ele é um talento excecional. Estes chamados adeptos e os comentários de ódio nas redes sociais não devem ser tolerados. Estamos todos ao lado do Mathys. A equipa e eu estaremos disponíveis se ele quiser falar sobre os seus sentimentos. Mais uma vez, isto é inaceitável! Espero que, em colaboração com o clube e a liga, possamos evitar esse tipo de comportamento no futuro», afirmou.

«Para me tornar melhor, tenho de jogar ao mais alto nível. Essa foi uma das razões pelas quais vim para cá. Quero vencer em todas as competições e dar o meu melhor enquanto jogador profissional», reconheceu o internacional inglês, a propósito da sua carreira, abordando ainda o sonho de ganhar a Bola de Ouro: «Para ganhar a Bola de Ouro, precisas conquistar títulos com as tuas equipas. Bundesliga, Champions League, Euro - há muitas oportunidades pela frente. No entanto, minha principal tarefa é marcar golos - e é nisso que estou focado agora. Não estou a pensar em prémios individuais como a Bola de Ouro no momento.»