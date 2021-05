O Tottenham venceu este domingo o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo, por 2-0, aproveitando o empate do West Ham na véspera para atingir a sexta posição na tabela classificativa da Premier League, que garante o acesso à Liga Europa.



Harry Kane marcou o primeiro golo dos Spurs, em cima do intervalo, isolando-se na corrida pelo título de melhor marcador da Premier League. O avançado inglês tem, nesta altura, um golo de vantagem sobre Salah e quatro sobre Bruno Fernandes, o terceiro melhor na lista.



Ao minuto 62, foi Pierre-Emile Hoejbjerg a confirmar o ascendente do Tottenham sobre o adversário, fixando o resultado final. O Wolverhampton continua na 12.ª posição da tabela classificativa da Premier League.



Nuno Espírito Santo utilizou cinco portugueses de início (Rui Patrício, Nélson Semedo, João Moutinho, Vitinha e Fábio Silva), num onze com muita juventude. Rúben Neves foi suplente utilizado.