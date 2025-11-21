Harry Kane tem uma vida no desporto para além do futebol. O capitão da seleção inglesa dedica parte dos tempos livres a dar algumas tacadas em campos de golfe e não descarta a possibilidade de explorar um futuro na PGA Tour, que é a principal organização e associação de tour para golfistas profissionais.

O internacional inglês, após ajudar Inglaterra a garantir o pleno, vencendo todos os jogos sem qualquer golo sofrido, na campanha de qualificação para o Mundial 2026, decidiu aproveitar os dias de folga para dar umas tacadas.

O jogador de 32 anos recorreu ao Instagram para registar o momento com uma fotografia, na qual aparece a jogar golfe, agasalhado e com um gorro na cabeça.

Apesar de Kane ainda não falar de terminar a carreira futebolística, recorde-se que o internacional inglês já partilhou no passado que não descarta a ideia de seguir um futuro ligado ao golfe.

«Eu diria 'nunca diga nunca', porque não gosto de descartar nada. [O golfe] exige muito tempo e dedicação, seria realmente muito, muito, muito difícil. Acho que às vezes as pessoas não percebem o quanto de trabalho é necessário. Tu assistes na televisão e vês que eles fazem tudo com tanta facilidade e pensas 'eu poderia tentar', mas é realmente muito difícil. Eu nunca diria nunca, mas acho muito improvável que isso aconteça», afirmou, destacando a exigência do desporto.



