Harry Styles é conhecido pelo talento musical. Porém, uma pessoa não se define por apenas um talento e o britânico já dá cartas… no desporto.

Este domingo, dia 21 de setembro, o cantor de 31 anos participou na maratona de Berlim, na Alemanha, e cortou a meta em menos de três horas.

Com um tempo de 2 horas, 59 minutos e 13 segundos, Harry Styles terminou os 42,195km na 2241.ª posição, superando a marca pessoal atingida em Tóquio.

Íman de paparazzis, o britânico inscreveu-se sob um nome falso - Sted Sarandos - usava o número de corrida 31261, óculos escuros e uma faixa na cabeça. Mas, mesmo mascarado, Harry foi conhecido por várias pessoas.

O artista não foi o único «famoso» a participar nesta maratona: os ex-futebolistas André Schürrle, campeão do Mundo em 2014, e Felix Kroos, irmão de Toni Kroos, também correram. A dupla demorou mais que o cantor, com um total de 3:21:25 horas e 4:28:23 horas, respetivamente.