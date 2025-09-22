Incrível: com um nome falso, Harry Styles faz maratona de Berlim em menos de três horas
Cantor britânico atinge marca pessoal, numa prova que também contou com um campeão do mundo em futebol
Harry Styles é conhecido pelo talento musical. Porém, uma pessoa não se define por apenas um talento e o britânico já dá cartas… no desporto.
Este domingo, dia 21 de setembro, o cantor de 31 anos participou na maratona de Berlim, na Alemanha, e cortou a meta em menos de três horas.
Com um tempo de 2 horas, 59 minutos e 13 segundos, Harry Styles terminou os 42,195km na 2241.ª posição, superando a marca pessoal atingida em Tóquio.
Íman de paparazzis, o britânico inscreveu-se sob um nome falso - Sted Sarandos - usava o número de corrida 31261, óculos escuros e uma faixa na cabeça. Mas, mesmo mascarado, Harry foi conhecido por várias pessoas.
O artista não foi o único «famoso» a participar nesta maratona: os ex-futebolistas André Schürrle, campeão do Mundo em 2014, e Felix Kroos, irmão de Toni Kroos, também correram. A dupla demorou mais que o cantor, com um total de 3:21:25 horas e 4:28:23 horas, respetivamente.
Meanwhile, over at the Berlin Marathon, Harry Styles broke three hours for the marathon and clocked a personal best of 2:59:13 – 6:50/mile. pic.twitter.com/SazPZJx6MT— CITIUS MAG (@CitiusMag) September 21, 2025