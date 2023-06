O Arsenal confirmou nesta quarta-feira a contratação de Kai Havertz, internacional alemão oriundo do Chelsea.

Em comunicado, os gunners informam que o jovem avançado assinou um contrato de «longa duração», sem especificarem os anos do vínculo.

«É muito entusiasmante para mim juntar-se a este grande clube e fazer parte da família do Arsenal. Este clube tem uma história muito grande, espero que consigamos atingir muitas coisas», disse Havertz, citado na nota do Arsenal.

Nas redes sociais, o jogador de 24 anos deixou uma mensagem de despedida aos adeptos do Chelsea: «Preferia que tivessem sabido o que penso sobre deixar o Chelsea primeiro do que saberem o que penso sobre juntar-me a uma nova equipa. Este não é o meu estilo e incomoda-me que as coisas tenham acontecido assim. Escrevo esta carta para todos os adeptos com o coração pesado. Muito obrigado por todo o apoio, concretizámos o sonho de vencer a Liga dos Campeões juntos.»

Havertz, refira-se, deixa o Chelsea ao fim de três anos, nos quais fez 139 jogos e marcou 32 golos. Mantém-se em Londres, mas agora como futebolista do Arsenal.