Escócia: Hearts de Cláudio Braga segue imparável, Celtic também vence
Avançado não marcou, mas foi titular no líder do campeonato. Celtic venceu fora de portas e o médio Paulo Bernardo não saiu do banco
O Hearts de Cláudio Braga segue no topo do campeonato escocês e, na noite desta quarta-feira, alcançou a terceira vitória consecutiva na prova, contando com o avançado português de início. Em encontro da 17.ª jornada, o Hearts recebeu e venceu o St. Mirren (2-0).
Ainda que o médio Baningime tenha desfalcado os anfitriões aos 15 minutos, quando viu o cartão vermelho, o Hearts inaugurou o marcador aos 60 minutos, graças ao avançado Shankland. Entre trocas, o médio Tómas Magnusson sentenciou a contenda aos 80m.
Assim, o Hearts segue na liderança isolada, com 50 pontos, seis de vantagem sobre Celtic e Rangers.
Nesta noite, o Celtic venceu por 1-0 na visita ao Falkirk (6.º), com o médio Nygren a revelar-se decisivo, faturando aos 43 minutos. O médio Paulo Bernardo não saiu do banco do Celtic.
