O Hearts continua invicto no campeonato e neste domingo, na nona ronda da primeira fase, venceu na receção ao tetracampeão Celtic (3-1). Nos anfitriões, o avançado Cláudio Braga – de 25 anos, ex-Vila Meã – foi titular, enquanto o médio Paulo Bernardo (ex-Benfica) não saiu do banco do Celtic.

O marcador foi inaugurado ao oitavo minuto, quando o defesa Murray concedeu um autogolo e lançou o Hearts para a vantagem. Ainda que o médio McGregor tenha restabelecido a igualdade aos 12 minutos, o ala Kyziridis aplicou o 2-1 aos 52 minutos. Pouco depois, aos 55 minutos, o avançado Shankland aproveitou um penálti e fez o 3-1.

Desta forma, o Hearts reforçou a liderança isolada, com 25 pontos, oito de vantagem sobre o Celtic. Este emblema conta com quatro campeonatos conquistados (1895, 1897, 1958 e 1960).

 

