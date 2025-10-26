Escócia: Hearts de Cláudio Braga vence Celtic e reforça liderança
Tetracampeões em título incapazes de encurtar distância. O médio Paulo Bernardo não saiu do banco
O Hearts continua invicto no campeonato e neste domingo, na nona ronda da primeira fase, venceu na receção ao tetracampeão Celtic (3-1). Nos anfitriões, o avançado Cláudio Braga – de 25 anos, ex-Vila Meã – foi titular, enquanto o médio Paulo Bernardo (ex-Benfica) não saiu do banco do Celtic.
O marcador foi inaugurado ao oitavo minuto, quando o defesa Murray concedeu um autogolo e lançou o Hearts para a vantagem. Ainda que o médio McGregor tenha restabelecido a igualdade aos 12 minutos, o ala Kyziridis aplicou o 2-1 aos 52 minutos. Pouco depois, aos 55 minutos, o avançado Shankland aproveitou um penálti e fez o 3-1.
Desta forma, o Hearts reforçou a liderança isolada, com 25 pontos, oito de vantagem sobre o Celtic. Este emblema conta com quatro campeonatos conquistados (1895, 1897, 1958 e 1960).
A Rolls Royce of a result 🚗 pic.twitter.com/LoVOsFUx2n— Heart of Midlothian FC (@JamTarts) October 26, 2025