Na época mais mediática da carreira profissional, Cláudio Braga, natural de Mafamude (Vila Nova de Gaia), está na corrida ao prémio de melhor jogador do campeonato escocês. O ponta de lança, de 26 anos, leva 17 golos e três assistências em 40 jogos pelo Hearts.

No quarteto nomeado para o prémio está também outro avançado do Hearts, Lawrence Shankland, além de Elijah Just e Tawanda Maswanhise, dupla do Motherwell. Pela primeira vez desde 2013 que não há jogadores do Celtic ou do Rangers.

O Hearts lidera o campeonato com 73 pontos, três de vantagem sobre o Rangers. Por sua vez, o Motherwell é quarto colocado, com 57 pontos.