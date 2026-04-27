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Há 56 min
Escócia: Cláudio Braga espreita prémio de melhor jogador do campeonato
Avançado natural de Mafamude conta com «concorrência» de colega do Hearts
SS
Avançado natural de Mafamude conta com «concorrência» de colega do Hearts
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Na época mais mediática da carreira profissional, Cláudio Braga, natural de Mafamude (Vila Nova de Gaia), está na corrida ao prémio de melhor jogador do campeonato escocês. O ponta de lança, de 26 anos, leva 17 golos e três assistências em 40 jogos pelo Hearts.
No quarteto nomeado para o prémio está também outro avançado do Hearts, Lawrence Shankland, além de Elijah Just e Tawanda Maswanhise, dupla do Motherwell. Pela primeira vez desde 2013 que não há jogadores do Celtic ou do Rangers.
O Hearts lidera o campeonato com 73 pontos, três de vantagem sobre o Rangers. Por sua vez, o Motherwell é quarto colocado, com 57 pontos.
Recognised as the Premiership's best by players across the division 🫡#PFAScotland #PFASPOTY26 pic.twitter.com/3vYL5l3qEP— PFA Scotland (@PFAScotland) April 27, 2026
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