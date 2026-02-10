O Hearts de Cláudio Braga retomou o trilho das vitórias no campeonato escocês e, na noite desta terça-feira, venceu na receção ao Hibernian (1-0). O ponta de lança português foi titular, mas o nulo foi desfeito pelo médio Tómas Magnusson aos 88 minutos. Entrado aos 76m, o islandês soltou a festa em Edimburgo.

Ao vencer na 26.ª jornada, o Hearts atingiu os 57 pontos, mantendo seis pontos de vantagem sobre o Rangers (2.º), rival que visita no domingo (16h30). Por sua vez, o Hibernian é o quinto classificado, com 39 pontos, antes da receção ao St. Mirren (9.º), no sábado (15h).