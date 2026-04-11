Escócia: Cláudio Braga marca e Hearts termina a primeira fase no topo
Avançado português deu o mote para reviravolta sobre o Motherwell
Cláudio Braga ajudou o Hearts a aplicar a reviravolta na receção ao Motherwell (3-1) e a continuar na liderança do campeonato. Neste sábado, na 33.ª jornada, os visitantes marcaram primeiro, aos 50 minutos, pelo extremo Longelo.
Na resposta, aos 61 minutos, Cláudio Braga aplicou o 17.º golo nesta época, o segundo em dois jogos. Entre trocas, o avançado Shankland consumou a reviravolta na conversão de um penálti aos 87m. Por último, o avançado Pierre Kaboré encerrou a contenda aos 90+2m.
Desta forma, o Hearts encerra a primeira fase na liderança, com 70 pontos, três de vantagem sobre o Celtic, que neste sábado venceu na receção ao St. Mirren (1-0). No terceiro lugar surge o Rangers, com 66 pontos e menos um jogo.
Além destas três equipas, também Motherwell, Hibernian e Falkirk avançam para o grupo que vai disputar o título, a partir de 26 de abril.
A 𝐇𝐔𝐆𝐄 win ❤️ pic.twitter.com/piA1IlHfHv— Heart of Midlothian FC (@JamTarts) April 11, 2026