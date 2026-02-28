Cláudio Braga patrocinou a vitória do Hearts na receção ao Aberdeen, uma vez que fez o único golo do encontro. Na tarde deste sábado, na 29.ª jornada da fase regular do campeonato escocês, o avançado português desfez o nulo aos 28 minutos. Assim, aos 26 anos, o gaiense leva 15 golos em 35 jogos, sendo o melhor marcador do Hearts no campeonato (12 golos).

E neste sábado até foi brindado com uma garrafa do rum tradicional de Edimburgo.

 

Ao atingir a segunda vitória consecutiva, o Hearts segue na liderança isolada com 63 pontos, sete de vantagem sobre o Rangers, que neste domingo recebe o Celtic (3.º, com 54 pontos), emblema que guarda uma partida em atraso.

No calendário do Hearts segue-se a visita ao Kilmarnock (11.º), a 14 de março (20h). Quanto ao Aberdeen, ocupa o oitavo posto, com 29 pontos, a 13 dos lugares que permitem aceder à disputa pelo título.

RELACIONADOS
VÍDEO: Al Nassr opera reviravolta e segue líder na Liga saudita
Nacional-Sp. Braga, 1-2 (crónica)
VÍDEO: em casa emprestada, União de Leiria vence o Portimonense