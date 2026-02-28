VÍDEO: Cláudio Braga dá vitória ao Hearts e recebe garrafa de rum
Avançado mantém distâncias do líder para Rangers e Celtic, rivais que medem forças no domingo
Avançado mantém distâncias do líder para Rangers e Celtic, rivais que medem forças no domingo
Cláudio Braga patrocinou a vitória do Hearts na receção ao Aberdeen, uma vez que fez o único golo do encontro. Na tarde deste sábado, na 29.ª jornada da fase regular do campeonato escocês, o avançado português desfez o nulo aos 28 minutos. Assim, aos 26 anos, o gaiense leva 15 golos em 35 jogos, sendo o melhor marcador do Hearts no campeonato (12 golos).
E neste sábado até foi brindado com uma garrafa do rum tradicional de Edimburgo.
Shop the Heart of Midlothian Edition of Edinburgh Rum on https://t.co/qvW5fFFzfJ or in the @HeartsClubstore ♥️
➡️ https://t.co/R6zkRVX6Iu pic.twitter.com/0loLLFufTH
— Heart of Midlothian FC (@JamTarts) February 28, 2026
Ao atingir a segunda vitória consecutiva, o Hearts segue na liderança isolada com 63 pontos, sete de vantagem sobre o Rangers, que neste domingo recebe o Celtic (3.º, com 54 pontos), emblema que guarda uma partida em atraso.
No calendário do Hearts segue-se a visita ao Kilmarnock (11.º), a 14 de março (20h). Quanto ao Aberdeen, ocupa o oitavo posto, com 29 pontos, a 13 dos lugares que permitem aceder à disputa pelo título.