O Gil Vicente anunciou, esta terça-feira, a contratação de Héctor Hernández com contrato válido até 2027.

O avançado de 30 anos já tinha representado o Desp. Chaves, antes de se transferir para o Corinthians. Atualmente, o avançado espanhol estava sem clube.

Na sua primeira passagem pela Liga, Héctor Hernández apontou 21 golos ao serviço do Chaves.

Esta é, depois de Lucão, a segunda contratação da formação orientada por Cesár Peixoto, neste mercado de inverno. 