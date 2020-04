Pedro Proença abdicou do ordenado que recebe da Liga de Clubes. A decisão do presidente da Liga foi tomada em solidariedade com os muitos constrangimentos financeiros que o futebol está a viver e dura até que a competição profissional regresse de facto, o que nesta altura ainda não tem uma data.

Para além de Pedro Proença, refira-se que a diretora executiva Helena Pires reduziu o salário em 40 por cento, enquanto todos os restantes funcionários da entidade cortaram o subsídio de isenção de horário, que corresponde a 28 por cento do vencimento. Tal como no caso de Pedro Proença, estes cortes mantêm-se até que o futebol regresse.