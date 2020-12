A direção da Liga entende que a evolução do vídeoárbitro passa, a breve prazo, pela introdução da ferramenta na II Liga e a divulgação dos relatórios.

Essa posição foi defendida por Helena Pires, Diretora Executiva de Competições da Liga, na conferência «VAR Future Challenges», organizada nesta segunda-feira pelo Sporting.

Helena Pires defendeu a divulgação dos relatórios como forma de tornar mais transparente o processo.

Nesta conferência esteve presente também o presidente do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, José Fontelas Gomes, que admitiu a difusão em direto das comunicações entre árbitro e vídeoárbitro, mas não para já.

«Temos de treinar a comunicação. Temos trabalhado nisso, mas ainda é muito cedo para dar em direto. O que temos visto é que as críticas focam-se na comunicação e não na análise dos lances. No futuro, seguramente, essa será uma forma de dar mais transparência, mas ainda estamos no início.