Grande exibição de Miguel Veloso em Atalanta, contribuindo de forma decisiva para o triunfo do Hellas Verona (0-2). O experiente médio português saiu do banco, inaugurou a contagem e fez a assistência para o segundo golo da sua equipa.



Miguel Veloso, atualmente com 34 anos, substituiu Andrea Danzi para a segunda parte, fez o primeiro golo na cobrança exemplar de um castigo máximo e serviu Mattia Zaccagni para o 0-2, já na reta final do encontro, quando a Atalanta pressionava em busca do empate.



Com este resultado, o Hellas Verona ascende à 6.ª posição, enquanto a Atalanta está o 9.º lugar.