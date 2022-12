Episódio lamentável nos Países Baixos. O treinador do Utrecht, equipa onde alinha Bas Dost (ex-Sporting), perdeu a cabeça durante uma sessão de trabalho da sua equipa, apertando o pescoço do avançado Amin Younes, segundo relatos da imprensa local. Foi naturalmente demitido.

Henk Fraser vinha acumulando resultados interessantes. Aliás, o Utrecht está num ciclo de cinco vitórias consecutivas, ocupando atualmente a 7.ª posição no campeonato. Porém, a atitude violenta do treinador - confirmada pelo clube no dia da saída - em relação a um jogador da própria equipa levou à rescisão imediata.

«Isto nunca me tinha acontecido. Prejudiquei a imagem do clube e provoquei danos em muitas pessoas, incluindo eu próprio. Por isso, tomei a decisão de abandonar o cargo de treinador. Não me revejo nas minhas ações e quero pedir desculpas a todos os envolvidos», disse Henk Fraser, na hora da despedida.