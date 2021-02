Um dia depois da vitória do Feirense, o Estoril recuperou a liderança da II Liga ao derrotar o Benfica B por 3-2, no Estádio António Coimbra da Mota.

Os «canarinhos» adiantaram-se no marcador ao minuto 24, com um golo de cabeça de Gamboa, na sequência de um pontapé de canto.

Perto do intervalo o Benfica B, treinado por Nélson Veríssimo, conseguiu dar a volta ao marcador com um «bis» de Henrique Araújo (39 e 45+1m). No lance do segundo golo fica a ideia que o jovem avançado encarnado está claramente em posição irregular, mas tal não foi assinalado pela assistente Olga Almeida.

O Estoril não se deixou abalar, e deu a volta na segunda parte. André Vidigal restabeleceu a igualdade logo ao minuto 50, aproveitando um ressalto na área, com Miguel Crespo apontar o tento decisivo, ao minuto 64, aparecendo na área para desviar um cruzamento da direita e, assim, bater Mile Svilar.

O Estoril passa assim a somar 47 pontos, mais um do que o Feirense.

O Benfica B fica nos 27 pontos.