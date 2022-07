Henrique Chaves esteve envolvido num acidente arrepiante nas 6 Horas de Monza, prova do Campeonato Mundial de Resistência da FIA (WEC).

O piloto português perdeu o controlo do seu TF Sport Aston Martin numa curva. O carro levantou nas polémicas 'sausage kerbs', capotou, chegou a fazer faísca e deslizou até ficar imobilizado.

Apesar da violência do acidente, Henrique Chaves conseguiu sair rapidamente do veículo e confirmou que estava em boas condições, ao contrário do seu Aston Martin.

Veja as imagens: