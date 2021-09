O médio Henrique Lordelo, do Goiás, da Série B, segundo escalão do futebol brasileiro, foi esta sexta-feira atingido com dois tiros durante uma rixa num estabelecimento de diversão noturna.

Segundo a imprensa brasileira, que cita a assessoria de imprensa do clube, o jogador de 21 anos foi transportado ao hospital, mas não teve ferimentos graves e já teve alta, estando a recuperar no centro de treinos do clube.

No final do encontro deste sábado, o treinador Marcelo Cabo falou sobre a situação na conferência de imprensa e afirmou: «Ele está bem, estável e está a ter todo o apoio da direção do clube. Ficámos preocupados e apreensivos, mas já nos tranquilizaram sobre o estado dele.»

Henrique Lordelo, que já passou pelas camadas jovens do Flamengo, estava no estabelecimento acompanhado por Nathan, também jogador do Goiás, e por uma mulher, que também foi atingida por um disparo, mas sem gravidade.