Heung-min Son
Mulher condenada por chantagear Son com falsa gravidez
Tinha exigido 171 mil euros ao futebolista e foi agora condenada a quatro anos de prisão
Uma mulher foi condenada, pelo Tribunal de Seul, por tentar chantagear Heung-min Son, jogador dos Los Angeles FC. A sul-coreana, entre os 20 e 30 anos, alegou que estaria grávida do jogador.
De acordo com a agência noticiosa Yonhap, da Coreia do Sul, a mulher enviou imagens de uma ecografia mostrando um feto, alegando que o filho era de Son. Exigiu, então, 300 milhões de wons sul-coreanos, cerca de 171 mil euros, para manter o silêncio sobre a alegada gravidez.
Esta situação decorreu entre março e maio de 2024. Son prontamente denunciou a tentativa de extorsão às autoridades. A investigação, que teve agora fim, condenou a mulher a quatro anos de prisão. O namorado, que serviu de cúmplice, foi condenado a seis anos.
