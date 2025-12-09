Uma mulher foi condenada, pelo Tribunal de Seul, por tentar chantagear Heung-min Son, jogador dos Los Angeles FC. A sul-coreana, entre os 20 e 30 anos, alegou que estaria grávida do jogador.

De acordo com a agência noticiosa Yonhap, da Coreia do Sul, a mulher enviou imagens de uma ecografia mostrando um feto, alegando que o filho era de Son. Exigiu, então, 300 milhões de wons sul-coreanos, cerca de 171 mil euros, para manter o silêncio sobre a alegada gravidez.

Esta situação decorreu entre março e maio de 2024. Son prontamente denunciou a tentativa de extorsão às autoridades. A investigação, que teve agora fim, condenou a mulher a quatro anos de prisão. O namorado, que serviu de cúmplice, foi condenado a seis anos.

RELACIONADOS
Dono da SAF do Cruzeiro: «Jardim já não quer ser treinador»
Onze jogadores (incluindo um do Galatasaray) detidos preventivamente
Alisson: «Salah? Somos amigos, mas deve assumir as consequências dos atos»
Leão volta a lesionar-se: «Esperamos que não seja nada de grave»