Heung-Min Son, estrela do Tottenham, treinado por José Mourinho, já está na Coreia do Sul para cumprir serviço militar obrigatório e parece que a sua vida vai ser tudo menos fácil.

O avançado, que aproveitou a pausa competitiva, devido à Covid-19, para regressar à Coreia do Sul, terá de enfrentar umas longas caminhadas de 30 quilómetros com a agravante de contar com um peso de 40 quilos às costas para dificultar ainda mais a situação.

Segundo fonte contactada pela Reuters, Son também vai ter pela frente simulações de cenários de guerra, com fogo real, bem como uns arrepiantes treinos químicos, onde basicamente terá de entrar numa câmara de gás lacrimogéneo, retirar a máscara protetora e enfrentar os gases emitidos pelo ar.

Apesar da vida visivelmente exigente que se espera, fonte oficial do Corpo de Fuzileiros Navais foi clara relativamente à importância deste cumprimento. «Quando se está no exército devem ser capazes de disparar uma rifle, respirar metade dos gases e participar numa batalha, arrastando-se pelo chão», disse à Reuters.

Son inicia o serviço militar no próximo dia 20 de abril, que terá a duração de três semanas. Para já, o jogador de 27 anos cumpre um período de quarentena de quinze dias.