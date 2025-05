A tragédia de Heysel Park, que resultou em 39 mortos e mais de 600 feridos na final da Taça dos Campeões entre a Juventus e o Liverpool, em Bruxelas, cumpre esta quinta-feira o 40.º aniversário.

«Neste Dia da Ascensão, comemoramos a vergonhosa tragédia de Heysel, que agora completa 40 anos. Os meus pensamentos estão com as famílias afetadas, que até hoje carregam consigo a grande tristeza e dor daquele dia», disse o primeiro-ministro belga.

Bart de Wever, que escreveu a sua mensagem nas redes sociais também em inglês e italiano, socorreu-se da data religiosa – de acordo com a tradição cristã, o dia da Ascensão comemora a subida de Jesus Cristo ao céu, 40 dias após a Páscoa – para recordar um evento que marcou o futebol mundial, em 1985.

Antes do início da partida, e após vários incidentes nas ruas de Bruxelas, cerca de 200 hooligans ingleses encurralaram italianos do setor Z do Heysel, que recuaram até ao fim da arquibancada: as grades que poderiam permitir a evacuação estavam fechadas e a polícia empurrou de volta quem queria fugir.

Prensadas, as pessoas saltaram para o relvado, com o pânico a levar centenas a serem pisadas e esmagadas contra as grades, que cederam e foram derrubadas: o cenário incluiu ainda barras de ferro a serem usadas para bater em rivais.

Catorze adeptos do Liverpool foram condenados a três anos de prisão, em 1988, embora poucos tenham efetivamente cumprido a pena, enquanto dirigentes da UEFA, federação belga e responsáveis policiais apenas cumpriram penas em liberdade condicional.

Entre as 39 vítimas mortais contavam-se 34 italianos, dois belgas, dois franceses e um britânico, além de cerca de 600 feridos.

Apesar da tragédia, a UEFA não suspendeu a partida, que principiou com uma hora e meia de atraso, terminando com o triunfo da Juventus, por 1-0, com golo solitário de Michel Platini.

A tragédia levou a UEFA e a FIFA a reformar as medidas de segurança dos estádios, incluindo todos os lugares sentados, retirar valas de segurança, reforçar o controlo de acesso, além de separar os adeptos dentro dos recintos.

Do mesmo modo, os clubes ingleses, na altura recorrentemente afetados pelo holliganismo, foram afastados durante cinco anos das competições europeias, dez no caso do Liverpool, entretanto reduzidos a seis.

Heysel Park foi, entretanto, rebatizado como estádio Rei Balduíno.