A História de Um Jogo é uma rubrica do Maisfutebol. Escolhemos um dos encontros da Liga portuguesa e partimos em busca de histórias e heróis de campeonatos passados. Às quinta-feiras, de 15 em 15 dias.



Quatro dias depois do choque russo na final da Taça UEFA, o Sporting teve de voltar a entrar em campo. Sem pernas, sem coração, emocionalmente destroçado. 22 de maio de 2005, a tarde da única vitória do Nacional da Madeira no Estádio de Alvalade.

Antes da 20ª visita dos alvinegros ao terreno do Sporting para jogos do campeonato, o Maisfutebol recorda um jogo em que tudo o que podia ter corrido mal, acabou por correr ainda pior para os leões. Murphy e a sua lei no máximo esplendor.

Além de se ter realizado num momento particularmente doloroso para o universo leonino, o jogo coincidiu com a conquista do campeonato nacional por parte do Benfica de Giovanni Trapattoni.

André Pinto cumprimenta João Carlos Pereira

À entrada para essa 34ª e última jornada, Benfica (64 pontos), FC Porto (61) e Sporting (61) ainda lutavam pelo título de campeão. Nenhum venceu na derradeira jornada, o que serviu perfeitamente aos interesses das águias, que empatariam a uma bola no Bessa.

Como dizíamos, tudo correu mal ao Sporting. O Nacional da Madeira era treinado por João Carlos Pereira, já tinha a manutenção garantida e com a vitória acabou a liga no 12º lugar. Aos 24 minutos, os madeirenses já venciam por 3-0!

André Pinto, um avançado brasileiro lutador e algo atabalhoado, aproveitou um ressalto para fazer o primeiro aos seis minutos e bisou aos 24, novamente num remate… estranho. Pelo meio, o requintado Alexandre Goulart, que se destacara num excelente Boavista, apareceu sozinho na área e rematou colocado para o segundo dos nacionalistas.

Adeptos acabaram a insultar tudo e todos na garagem de Alvalade

No banco do Sporting, José Peseiro estava como a equipa: perdido. Aos 25 minutos mandou sair Douala e entrar o eterno capitão, Pedro Barbosa. Consequência: o camaronês ficou zangado, o Sporting beneficiou de um penálti - que Liedson falhou - e aproveitou depois um autogolo do truculento Ávalos para reduzir a diferença: 1-3 ao intervalo.

Quando Custódio reduziu para a diferença mínima ainda faltava mais de meia-hora e todos em Alvalade pensaram que pelo menos o empate iria surgir. Nem pensar. Peseiro ainda meteu Tello e Sá Pinto, mas seria Bruno a aplicar o golpe de misericórdia, em cima dos 90.

Como não podia deixar de ser, após o jogo houve polémica. Muitas. Dias da Cunha, então presidente do Sporting, lançou duras críticas à equipa de arbitragem liderada por António Costa. José Peseiro, abalado, desabafa na sala de imprensa as suas dores e dizia que a equipa não merecia as injustiças dos últimos dias.

Ao mesmo tempo, explicava a ausência do titularíssimo e influente Anderson Polga: «Pediu-me para não jogar, disse que não tinha condições psicológicas para isso.» E o pior estava para vir.

Meia centena de adeptos leoninos esperou a saída de jogadores, treinadores e dirigentes, na rampa de acesso às garagens e tentaram invadir esse espaço privado. Acabaram a insultar o staff verde e branco e a obrigar à intervenção das forças policiais.

Um ambiente que nada tem a ver com o que se vive em 2021 em Alvalade. O Nacional da Madeira, agora de Manuel Machado, também vive uma situação distinta. Os leões têm mais um capítulo na caminhada que esperam ver concluída com a conquista do campeonato, 19 anos depois, e o Nacional luta desesperadamente pela salvação.

Sábado, 20h30 em Alvalade, a 20ª edição do Sporting-Nacional para o campeonato.

FICHA DE JOGO:

Estádio de Alvalade, 22 de maio de 2005

Árbitro: António Costa

SPORTING: Nélson; Miguel Garcia, Enakarhire, Custódio e Rui Jorge (Rodrigo Tello, 67); Rogério, Hugo Viana e João Moutinho (Sá Pinto, 67); Douala (Pedro Barbosa, 25), Liedson e Niculae.

Não utilizados: Tiago (GR), Mário Sérgio e Miguel Veloso

Treinador: José Peseiro

NACIONAL: Hilário; Patacas, Emerson, João Fidalgo, Ávalos e Cléber; Bruno, Gouveia e Alexandre Goulart (Hernâni, 68); Nuno Viveiros (Marcelo Costa, 82) e André Pinto (Júlio Marchant, 77).

Não utilizados: Nuno Carrapato (GR), Cardozo e Cleomir

Treinador: João Carlos Pereira

Golos: André Pinto (6 e 24); Alexandre Goulart (14); Ávalos (43, pb); Custódio (54); Bruno 89)



VÍDEO: o Sporting-Nacional de 2005 (imagens Sport TV)