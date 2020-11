A História de Um Jogo é uma rubrica semanal do Maisfutebol. Escolhemos um dos encontros do fim-de-semana e partimos em busca de histórias e heróis de campeonatos passados. Todas as quinta-feiras.

A jornada 8 da Liga 2020/21 só traz boas memórias a Toñito. O antigo médio espanhol, campeão pelo Sporting em 2000, decidiu a única vitória do Santa Clara sobre o FC Porto (dois golos a 22 de dezembro de 2001) e foi protagonista no primeiro triunfo do Sporting sobre o Moreirense, com uma assistência para o primeiro golo enquanto profissional de um jovem chamado Cristiano Ronaldo (7 de outubro de 2002).

Razões mais do que suficientes para multiplicar por dois esta História de Um Jogo e matar as saudades com Toñito, um comunicador de excelência. Primeiro, o Santa Clara-FC Porto. Os dragões perderam apenas uma vez em Ponta Delgada e o espanhol foi o herói da tarde.

«Lembro-me muito bem, claro. Sei que foi a única vitória do Santa Clara contra o FC Porto. O FC Porto nesse ano estava em cima do Sporting na classificação e esses meus dois golos acabaram por ser importantes para o segundo título do meu Sporting nessa fase.»

Toñito, é importante lembrar, estava no Santa Clara por empréstimo dos leões. E de Alvalade recebeu um telefonema de agradecimento. O Sporting venceu o Vitória de Setúbal por 1-0 e ampliou a vantagem para o FC Porto para quatro pontos. No final da época foram campeões.

«À noite ligaram-me os meus colegas do Sporting a agradecer. Disseram-me que estavam no estágio a ouvir a ‘Canção do Toñito’, que era uma música que eu cantava às vezes no balneário do Sporting. ‘Obrigado, Toñito, estragaste a vida ao FC Porto’. É fantástico lembrar esses dias.»

Toñito chegou a Portugal a 1997 para jogar em Setúbal e em 1999 foi contratado pelo Sporting. Foi campeão logo na primeira época de leão ao peito, mas a chegada de Laszlo Boloni obrigou-o a procurar outros ares.

«Saí do Sporting por empréstimo porque o treinador que chegou em 2001 [Laszlo Boloni] disse-me que eu não entrava nos planos dele. Falou comigo, eu não contava para ele e eu queria era jogar. Sempre foi isso que me motivou, o jogo ao fim-de-semana.»

Toñito visitou Alvalade em 2019

O agradecimento a Carlos Manuel, Manuel Fernandes e Hanuch

Nos Açores, Toñito foi treinado por Carlos Manuel e depois por Manuel Fernandes. O Santa Clara dava os primeiros passos no principal escalão e o espanhol fez uma grande época: nove golos em 32 jogos oficiais.

«O Carlos Manuel foi o treinador que me convidou. Gostei muito de trabalhar com ele. Desafiou-me e deu-me tempo para decidir. Garantiu-me que eu ia ter tempo de jogo e assim foi. Quando o treinador gosta de ti, sabes que estás muito perto de ter sucesso. Dei prioridade a jogar no onze inicial com regularidade.»

Com a demissão do homem que nos deu o ‘milagre de Estugarda’, o Santa Clara apostou no «pai desportivo» de Toñito, Manuel Fernandes.

«Foi das pessoas mais importantes da minha carreira. Deu-me segurança para eu jogar o meu futebol. Estive com ele em Setúbal, em Alvalade e nos Açores. Estou-lhe eternamente agradecido.»

Nesta relação entre Toñito e o Santa Clara só falta falar de outra personagem importante: o recém-falecido Maurico Hanuch. «Foi um enorme amigo e também me convenceu a ir para os Açores, foi fundamental. Era um grande jogador e só lamento a lesão grave que teve no Sporting. Nunca conseguiu chegar ao nível que tinha na Argentina. Eu via-o todos os dias a treinar e jogava muito. Foi pena a lesão.»

«O Cristiano e o Quaresma eram diferentes dos outros»

Época 2002/03, estreia do Moreirense e de Cristiano Ronaldo na primeira divisão. Os cónegos fazem o batismo em Alvalade à jornada 6 e o avançado, então com 17 anos, faz os primeiros golos como profissional. Toñito esteve na origem do primeiro.

«Esse jogo é marcante na minha carreira. Eu estive na jogada que originou esse primeiro golo do Cristiano Ronaldo no futebol profissional. Dei-lhe um golo feito (risos). Era uma felicidade jogar nesse Sporting. Tive a sorte de jogar com o melhor futebolista do planeta.»

O jogo acaba em 3-0, com o bielorrusso Vitali Kutuzov a fazer o 1-0 na primeira parte. Toñito destaca a qualidade nos plantéis que encontrou no Sporting entre 1999 e 2004, com a tal passagem pelo Santa Clara pelo meio.

«Quaresma, Cristiano Ronaldo, Carlos Martins, os guarda-redes Beto e Nuno Santos, eu andava sempre com eles. Com os miúdos do plantel. E o que eu sentia é que o Cristiano e o Quaresma eram diferentes dos outros, sinceramente. Eram incríveis. Era fácil perceber que iam ser muito grandes. Não posso dizer que sabia que o Cristiano ia ser o melhor do mundo, mas vi que ele ia muito longe. Era um puto já com grande moral no balneário.»

«Esse nosso Sporting era do caraças», continua Toñito. «Mário Jardel, Cristiano, Quaresma, depois Duscher, Quiroga, Beto Acosta, Peter Schmeichel, João V. Pinto. Já viram os jogadores que o Sporting teve nesses anos?»

«Valdano tinha a dádiva da palavra, era uma delícia ouvi-lo no balneário»

Depois de alguns anos a liderar o projeto do Sporting Clube de Tenerife, uma filial dos leões nas Canárias, Toñito está livre e assume que gostaria de voltar ao futebol português.

«Tenho o nível UefaPro de treinador e já recebi ofertas da III liga espanhola, mas prefiro esperar por um projeto que me motive mesmo, nem que seja na formação de algum clube grande. Portugal? Claro, é a minha primeira casa desportiva. Quando houver uma possibilidade, peço sempre aos meus amigos que se lembrem de mim.»

Toñito esteve até 2005 em Portugal (Boavista) e voltou ainda em 2007/08 para jogar no União de Leiria. «Cumpri o primeiro sonho – ser jogador profissional – e estou prontíssimo para cumprir o segundo e ser o treinador de uma equipa da I ou II Liga. Gostava de devolver a Portugal um pouco daquilo que me deu, e foi muito.»

Para o espanhol tudo começou no Tenerife, o clube da terra. E logo com um professor inesquecível, Jorge Valdano. O homem que esta semana comoveu tudo e todos ao falar e escrever sobre o amigo Diego Armando Maradona.

«Eu era um miúdo de 16 anos e já treinava com os seniores do Tenerife, às ordens do senhor Valdano. Estive duas temporadas com eles. O Valdano era como treinador aquilo que é como comentador. Tinha a dádiva da palavra, explicava tudo muito bem. Ouvi-lo no balneário era uma delícia, percebíamos que amava o futebol. É um prazer escutá-lo hoje em dia e já era na altura.»

FICHAS DOS JOGOS:

SANTA CLARA, 2 – FC PORTO, 1

22 de dezembro de 2001

Santa Clara: Fernando; Portela, Sandro (Kali, 73), Rui Gregório, Sérgio Nunes, Telmo, Paiva, Miner (Flávio Galvão, 79), Figueiredo (Glaedson, 70), TOÑITO e George.

Treinador: Manuel Fernandes

FC Porto: Vítor Baía; Ibarra, Ricardo Carvalho, Jorge Andrade, Rubens Júnior (Capucho, 46), Paredes, Costinha (Paulo Costa, 58), Deco, Clayton, Pena (Alenitchev, 46) e Hélder Postiga.

Treinador: Octávio Machado

Golos: Toñito (18 e 56), Hélder Postiga (64)

SPORTING, 3 – MOREIRENSE, 0

7 de outubro de 2002

Sporting: Nelson; Quiroga, Contreras, Beto, Rodrigo Tello (Rui Jorge, 85), Paulo Bento. TOÑITO, Quaresma (Carlos Martins, 71), Cristiano Ronaldo, Kutuzov e Mário Jardel (Niculae, 81).

Treinador: Laszlo Boloni

Moreirense: João Ricardo; Alex, Cristiano, Serafim, Lima, Flávio Meireles (Agostinho, 37), Vítor Pereira, Afonso Martins (Mauro César, 54), Jorge Duarte, Demétrios (Anderson Luiz, 46) e Armando.

Treinador: Manuel Machado

Golos: Kutuzov (30) e Cristiano Ronaldo (34 e 90)