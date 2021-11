Abel Ferreira completou nesta sexta-feira um ano no comando do Palmeiras. Foi a 5 de novembro de 2020 que o português fez o primeiro jogo oficial pela equipa alviverde. Superou o Red Bull Bragantino por 1-0, garantiu o acesso aos quartos de final da Taça do Brasil, que depois viria a vencer, e começou então uma trajetória que pode muito m breve garantir-lhe a entrada no hall dos cinco principais treinadores da história do clube. Ou até mesmo o posto de maior de todos.



O percurso de sucesso em solo brasileiro teve como ponto máximo a conquista da Taça Libertadores de 2020, que, por causa da pandemia, acabou por ser disputada em fevereiro de 2021. Passou por cima do Santos (1-0) no palco mais famoso do futebol mundial, o Maracanã, no Rio de Janeiro, e entrou de vez no coração do exigente adepto do Verdão, muitas vezes apelidado de «amendoim» (demasiado crítico).



Mesmo com resultados positivos num curto período, Abel sempre teve de lidar com a pesada e constante exigência da comunicação social, que, poucos meses antes, viu outro português, Jorge Jesus, ser ainda mais vitorioso - e vistoso - no Flamengo. Muitos jornalistas até hoje questionam, por exemplo, a falta de «beleza» nas exibições do Palmeiras. Já outros atacam (direta e indiretamente) a nacionalidade do treinador nascido em Penafiel. Internamente, inclusive, o português nunca escondeu que olha para isto como xenofobia.



Incomodado com a perseguição, Abel Ferreira resolveu criar recentemente o personagem fictício do «vizinho chato». Nada mais é do que um sujeito abstrato, a soma de todos os seus críticos no dia a dia. Isso porque, conforme o próprio treinador já revelou nos bastidores, é adorado e respeitado pela vizinhança real do prédio onde mora na região da Zona Oeste de São Paulo, ao lado do centro de estágio do Palmeiras.



No Brasil, o português lida com um misto de desconfiança, amor e idolatria. No estrangeiro, vê sondagens e mais sondagens de interessados. Desde que pisou na capital paulista, o treinador de 42 anos foi cobiçado oficialmente por pelo menos cinco clubes: Al Rayyan (Qatar), Al Nassr (Arábia Saudita), Fenerbahçe (Turquia), Bordéus (França) e Dínamo Kiev (Ucrânia). Recusou todas as abordagens, mesmo mais vantajosas do ponto de vista financeiro.





Permaneceu firme e forte no Palmeiras, com quem tem contrato até dezembro de 2022 (com opção de renovação automática até dezembro de 2023), porque gostava de sentir outra vez o gostinho de atingir a «Glória Eterna», como é conhecida a Taça Libertadores. Teve que sofrer muito, dentro e fora de campo, mas está próximo de repetir o feito. Vai defrontar na final em um único jogo, no próximo dia 27, no Uruguai, o Flamengo de Renato Gaúcho.

Uma final que deve separar as águas para todos os envolvidos.



Depois de passar em branco no Sp. Braga e também na Grécia, onde dirigiu o PAOK, o treinador está pronto e confiante para soltar o grito de campeão pela terceira vez na carreira e, consequentemente, tornar-se o primeiro europeu a conquistar duas vezes a maior competição do futebol sul-americano. Já o Palmeiras, além de comemorar o terceiro título continental, vai ser obrigado a encarar o complexo desafio de garantir a permanência do treinador pelo menos até junho de 2022.



«O adepto do Palmeiras tem uma admiração enorme pelo Abel. Ele chegou aqui, ganhou títulos e rapidamente caiu nas graças da torcida. Sabe comunicar bem e gerir o plantel que tem. Se conquistar novamente a Libertadores, sem dúvida que vai ser um dos maiores treinadores da história do clube», destacou o antigo guarda-redes e ídolo palmeirense Velloso, ao Maisfutebol.

«O maior treinador da história do clube? Ainda não diria isto, porque o Palmeiras contou com grandes nomes, como Luiz Felipe Scolari, Vanderlei Luxemburgo e Osvaldo Brandão. Mas o Abel Ferreira entraria nesta lista com duas Libertadores e uma Copa do Brasil no currículo.»



Longe da esposa Ana e das filhas Inês e Mariana e perto de mais uma glória, Abel Ferreira está feliz e cada vez mais realizado no Brasil. Mas não é completo, especialmente do lado particular. Já perdeu a conta à quantidade de vezes que chorou à noite deitado no travesseiro com saudades da família. Deixar o Palmeiras antes do fim do vínculo é um cenário que há meses está em cima da mesa, algo que há meses assombra os dirigentes e os adeptos.