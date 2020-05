Ascensão e queda. O conto clássico do mundo do futebol. Não faltam estrelas caídas em desgraça. As lesões, os vícios, os azares, os imponderáveis da vida. E nem os grandes, os maiores, estão imunes a esta sina. George Best, Paul Gascoigne, até Diego Armando Maradona.



Numa lista tão ilustre, o nome de Darron Gibson até pode passar despercebido, mas a sua história dá o que pensar. Gibson esteve sete anos no Manchester United (2005 a 2012), foi particularmente útil a Sir Alex Ferguson no ciclo 2008-2011, e agora aos 32 anos acabou de ser dispensado do... Salford City.

O clube da League Two tem acionistas famosos no mundo do próprio United - os irmãos Gary e Phil Neville, Paul Scholes, Nicky Butt, David Beckham e Ryan Giggs - e anunciou na semana que agora finda a saída do antigo wonder kid de Ferguson, três meses após contratá-lo.



VÍDEO: Gibson apresentado no Salford, há três meses

Gibson fez 53 jogos oficiais e dez golos nos seus três anos mais profícuos no United, aparecendo especialmente bem em importantes compromissos na Liga dos Campeões.

7 de abril de 2010, Manchester United-Bayern, 3-2: Gibson jogou 81 minutos nestes quartos-de-final e fez o primeiro golo do jogo. Os outros dois do United foram marcados por... Nani.



4 de maio de 2011, Manchester United-Schalke, 4-1: Gibson fez os 90 minutos, marcou um dos golos e fez a assistência para outro nesta primeira-mão da Liga dos Campeões.

Nove anos depois, é pertinente perguntar: o que aconteceu à carreira de Darron Gibson, um médio que aos 32 anos poderia perfeitamente estar ainda num bom nível?

Os elogios de Alex Ferguson e os graves acidentes de viação

Visto sobretudo por Alex Ferguson como uma alternativa sólida aos excelentes médios titulares do United, Darron Gibson acabou por ser vendido em janeiro de 2012 ao Everton. Ferguson não o esqueceu e até reserva um pedaço da sua autobiografia, lançada em 2015, para se referir ao médio irlandês.

«Cortámos o Everton aos bocadinhos e estávamos a ganhar por 4-2. A ironia é que estávamos só a ser assustados por médio forte que tínhamos acabado de lhes vender, o Darron Gibson. Avisei a equipa várias vezes para travá-lo no meio mas, por algum motivo, não o conseguimos. Empatámos 4-4 e o Gibson foi o melhor em campo.»

Gibson encheu o campo e provou nesse dia que os elogios em Old Trafford não eram descabidos. O problema é que essa terá sido a última vez que o o seu nome apareceu nas manchetes. Pelo menos por bons motivos.

Mesmo na seleção da Rep. Irlanda, onde foi tendo bons momentos e mereceu uma chamada ao Euro2012, Gibson desapareceu completamente. A última presença aconteceu em 2016.

Afinal, quais os principais motivos para esta queda a pique? As lesões e a agitada vida pessoal.

Tudo começou a piorar em outubro de 2013. Darron Gibson atravessava um momento forte no Everton, quando sofreu uma rotura dos ligamentos de um dos joelhos. Parou vários meses, perdeu influência e saiu sem surpresa para o atribulado Sunderland em janeiro de 2017.

Na fase em que agonizava como segunda escolha no Everton, em setembro de 2015, Darron Gibson atropelou um grupo de ciclistas e ficou sem carta. Mais tarde soube-se que conduzia com excesso de álcool.

Em março de 2018, mais um problema grave. Perto da academia do Sunderland, Gibson despista o seu potente Mercedes e leva dois carros à frente. Foi detido e levado a tribunal, depois de a Polícia confirmar a presença excessiva de álcool no sangue. O acidente apressou a saída de Sunderland e não voltou a jogar pelo clube.

Foi condenado a 250 horas de serviço comunitário e só cumpriu 77. Motivo? «O meu cliente tem demasiados compromissos profissionais», referiu o advogado em tribunal. O juiz responsável não gostou das desculpas e manteve a pena. Estávamos no verão de 2019 e Gibson seria futebolista desempregado durante mais de meio ano.

Copos a mais e desabafos contra os colegas do Sunderland

No início da época 2017/18, em julho, Darron Gibson até era visto como um dos preferidos dos adeptos do Sunderland. Até que numa noite de copos - sempre os copos - a sua situação mudou. Gibson foi filmado a dizer que o clube era uma m.... e que muitos dos colegas não se esforçavam em campo.

No excelente documentário Sunderland 'Til i die, da Netflix, Darron Gibson aparece a pedir desculpas por essas declarações. Feitas a horas impróprias para um profissional de futebol, horas depois de uma derrota pesada na pré-época.

«Tive duas épocas frustrantes, para dizer o mínimo. Só quero ter minutos no relvado», afirmou ao site do Sunderland no dia da apresentação e numa das raras declarações feitas em público.



«Não jogo há algum tempo e isto é um bom desafio. Estou pronto para jogar», disse em fevereiro de 2020 no momento da chegada ao pequeno Salford City.

E agora, depois de fazer apenas quatro jogos e ser dispensado? Haverá ainda alguém a acreditar em Darron Gibson?