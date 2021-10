1-0 aos três minutos. 2-0 aos sete minutos. 4-0 aos 12 minutos. A Reboleira nem quer acreditar, mas o seu Estrela já vence o Académico de Viseu por números escandalosos e o jogo só agora está no intervalo.



Dos quatro golos, três são marcados pelo mesmo homem, o que torna tudo mais inacreditável. Diogo Pinto, 22 anos, é o herói da noite e junta - para já - estes três golos (em 12 minutos!) aos cinco que já levava pelo Estrela da Amadora esta época. Para um médio-ofensivo são números impressionantes.

Mas quem é Diogo Pinto? Em janeiro de 2020, o Maisfutebol anunciava a sua desvinculação do Benfica para assinar pelo Ascoli, equipa da Serie B italiana.

Diogo interrompia aí uma ligação de cinco anos com as águias, onde jogou nos juvenis, juniores, sub23 e equipa B. Teve uma época excelente em 2018/19, com 18 golos em 37 presenças.

Em Itália, ainda teve algumas oportunidades no histórico Ascoli - 9 jogos/1 golo -, mas acabou por ser emprestado ao Potenza e por regressar a Portugal em 2020, para o Vilafranquense.

A história está incompleta, porém, se não falarmos do Sporting. É de leão ao peito que Diogo faz sete épocas seguidas, de 2007 a 2014. Sai para a União de Leiria e ruma, então, para o Benfica. A primeira (e única, por ora) internacionalização surge só em 2019 e é devidamente celebrada nas redes sociais.

Falta dizer que Diogo tem um irmão de 18 anos, também futebolista. Miguel joga no Benfica desde 2016 e está nos sub19.