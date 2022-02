Foi no dia 20 de julho de 1998 que Sérgio Conceição chegou a Vigo di Fassa, no norte de Itália, para se juntar ao estágio da Lazio. O português tinha sido contratado ao FC Porto por um valor recorde para o futebol português, cerca de nove milhões de euros, o que era muito dinheiro.

Na altura do treino, Sérgio Conceição deu nas vistas por uma particularidade rara: tinha os joelhos totalmente esfolados e até protegidos por ligaduras. O que intrigou os jornalistas italianos, claro, que foram tentar saber o que se tinha passado: foi alguma queda a andar de mota?

«Não, nada disso. Fiz uma promessa. Há algum tempo fiz um pedido especial a Nossa Senhora de Fátima. Não tem nada a ver com futebol, são coisas de família. Esse pedido foi-me concedido e para pagar a promessa caminhei quinhentos metros de joelhos no santuário de Fátima, que por sinal fica bem perto da minha cidade, Coimbra», explicou Conceição, citado por La Repubblica.

«Lá em Fátima, há muitos anos, Nossa Senhora apareceu a três pastorinhos e desde então milhares de fiéis vão lá pedir ajuda e agradecer. Como em Lourdes.»

Um bocadinho do que é Sérgio Conceição ficou logo explicado nesta pequena história: um homem de convicções fortes e muita fé. O resto os italianos descobriram com o tempo, o que serviu para preservar até hoje a imagem de um jogador determinado, leal e corajoso.

«Um coração enorme.»

Buffon, Nesta, Cannavaro, Pancaro falaram numa reportagem sobre Sérgio Conceição e todos coincidiram na característica do português que mais os marcou. «Um coração enorme.»

«Era um rapaz extraordinário, um rapaz generoso, um rapaz de coração. Quando o Eriksson o substituía a meio de qualquer jogo, chateava-se e protestava. ‘Porquê eu, mister? Sinto-me bem, estou forte...’», contou o lateral Pancaro, que muitas vezes fez dupla com Conceição na direita.

O facto de ser um eterno insatisfeito, que nunca aceitava ficar de fora, é logo uma das primeiras características apontadas pelos antigos companheiros.

Jorge Manuel Mendes, empresário de futebol e amigo de longa data de Sérgio Conceição, conta até duas histórias que lhe foram partilhadas pelo próprio treinador.

«Quando estava no Parma, num treino estavam a fazer uma peladinha quando um jogador repara que a equipa que ia ser titular estava a jogar com doze jogadores. ‘Mister, assim não dá, eles estão a jogar com doze’», recorda o amigo em conversa com o Maisfutebol.

«O treinador era o Alberto Malesani e a reação dele foi: ‘Pois estão, não posso dizer ao Sérgio Conceição que não vai ser titular no próximo jogo. Passa-me o estágio todo chateado’.»

Outra vez, acrescenta Jorge Manuel Mendes, Sérgio Conceição cumpria a primeira temporada na Lazio, quando a vontade de ganhar tudo o meteu em trabalhos.

«Antigamente havia sempre uma peladinha dois dias antes do jogo e no FC Porto essa peladinha era levada muito a sério. Até prémios havia: a equipa que perdia tinha de pagar o almoço. O Sérgio Conceição foi para a Lazio e continuou com aquela vontade de ganhar todas as peladinhas», conta.

«Um dia, irritado por as coisas não estarem a correr bem, gritou para o Mancini: ‘Corre, pá’. Mancini, como se sabe, era muito bom tecnicamente, mas correr não era com ele. Por isso ficou doido. ‘Mas quem julgas que és? Vens lá de Portugal, ninguém te conhece, a gritar comigo?’ Durante uns tempos andou chateado. Até que um dia, ao saber que o Sérgio Conceição não ia ser titular, foi falar com Eriksson. ‘Mister, o Sérgio tem de jogar. Ele corre por mim e por ele.’»

Atualmente Roberto Mancini é um bom amigo de Sérgio Conceição.

«Ainda hoje falamos, uma vez por mês, talvez. Na Lazio era a voz do Eriksson no campo. Era alguém experiente e que respeitávamos muito», contou o treinador ao Porto Canal.

Foi esta abnegação, estava vontade de vencer que o tornou um ídolo do Olímpico de Roma.

Um mês depois de chegar, aliás, marcou o golo da vitória na Supertaça de Itália, fazendo o 2-1 sobre a Juventus, já no prolongamento do jogo. Depois correu para os adeptos e chorou.

A partir daí construiu uma carreira que o deixou na história do clube. Ele que tinha estado perto do Corunha, até que Luciano D’Onofrio apareceu uma proposta da Lazio, que na altura era das melhores equipas do mundo. O empresário belga tinha-o apresentado a Eriksson, que mandou o braço direito Tord Grip observar o jogador.

O adjunto, também ele sueco e homem de confiança do treinador, traçou os maiores elogios e a Lazio avançou para a contratação. O interesse do Corunha ficou para trás, Conceição viajou para Roma e deu início à guerra entre José Veiga, que queria fazer o negócio, e Pinto da Costa.

Indiferente a isso, o agora treinador construiu uma história respeitável em Itália, e sobretudo na Lazio. Chegou em 1998, saiu em 2000 como moeda de troca na contratação de Crespo, juntamente com Almeyda, para voltar em 2003, após rescindir com o Inter Milão: nessa altura teve quase tudo certo com o Sporting, chegou a fotografar-se com Carlos Freitas, mas no fim regressou a casa.

A segunda passagem pela Lazio durou apenas seis meses, em janeiro saiu para o FC Porto, para se juntar ao plantel de José Mourinho que haveria de ganhar a Champions. Ele não foi campeão europeu, os regulamentos não lho permitiram por já ter jogado pela Lazio na Liga dos Campeões dessa época. Incluindo dois jogos na pré-eliminatória... frente ao Benfica.

A história de amor voltaria a ter um episódio curto em 2020, quando o clube italiano se interessou novamente por Sérgio Conceição, agora para assumir o cargo de treinador.

Não se concretizou, mas também não beliscou a memória de um homem de convicções fortes e perseverante, que como Cannavaro contou gostava de ter a imagem de Nossa Senhora na mesinha de cabeceira durante os estágios e que no FC Porto não larga uma medalha da Virgem Maria.

Um homem que chegou ao clube com os joelhos esfolados, que foi de Vila do Conde a Braga a pé pela estrada nacional para agradecer o apuramento para a final da Taça de Portugal e que fez a peregrinação a Fátima, também a pé, logo depois do primeiro título de campeão no FC Porto.

Sérgio Conceição nunca escondeu o que é: é obstinado pela vitória, tem mau perder, não vira a cara aos amigos e alimenta uma fé enorme em Deus, que o ajudou em tantos momentos difíceis. Esta quinta-feira regressa ao Olímpico de Roma e vai seguramente ser outra vez aplaudido.

Como um coração enorme que é.