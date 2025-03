Se nasceu antes da década de noventa, é provável que o nome de Thomas Gravesen lhe traga memórias de sorriso no canto da boca. Afinal de contas o dinamarquês juntava um estilo combativo a uma personalidade exuberante em doses proporcionalmente irrazoáveis.

Por isso, e antes de Portugal jogar na Dinamarca, na próxima quinta-feira, o Maisfutebol foi à procura de Thomas Gravesen.

O que é feito dele, afinal?

Antes disso, e porque há uma geração nascida no novo século que também nos lê, importa começar pelo início.

Ora no tempo dos Galáticos, a contratação mais surpreendente do Real Madrid não foi Zidane, nem Ronaldo Fenómeno, nem Beckahm. Nem sequer Figo, ou Michael Owen, ou Fabio Cannavaro. A contratação mais surpreendente chamou-se, sim, Thomas Gravesen.

Por uma razão simples: ninguém estava a ver que fosse possível.

O médio dinamarquês, é verdade, já tinha uma carreira consolidada na Bundesliga, ao serviço do Hamburgo, e na Premier League, com a camisola do Everton. Era internacional dinamarquês e peça fundamental para os vários treinadores que trabalhavam com ele.

Quem o via a jogar, porém, não podia deixar de notar que aquilo era a versão mais aproximada do ser humano à máquina: era um trator com pernas. Daqueles que levam tudo à frente e só olham para trás se for para voltar a passar por cima de alguma coisa... ou de alguém.

Por isso Gravesen tornou-se um fenómeno. Não tanto pelo que jogava, de todo, mas pelo que transmitia: geralmente gargalhadas e boa disposição. Veja este vídeo, para ter uma ideia.

Mas porque é que o Real Madrid o quis?

Bem, é preciso lembrar que um ano e meio antes, Florentino Perez tinha vendido Makelele para o Chelsea, e depois disso não ganhou mais nenhum título. O clube percebeu que não podia só contratar avançados e quis um médio defensivo que sozinho corresse por todos os craques.

Acertou na escolha, sim, Gravesen corria como se não houvesse amanhã. Corria, batia, lutava, ia ao chão e levantava-se, gritava, apontava, provocava, destruía. Trazia energia, dinamismo e um positivismo batalhador tão dele. Mas aquele jeito de jogar...

«A transferência para o Real Madrid foi surpreendente até para mim. Lembro-me que o meu empresário me ligou: ‘O Madrid quer falar contigo’. E eu estava bem no Everton e respondi que não sabia se queria trocar o que tinha pelo At. Madrid. «É o Real Madrid, meu’. Nem queria acreditar. As coisas resolveram-se e lembro-me que entrei no balneário, no primeiro dia, sentei-me, olhei para a esquerda e vi o Roberto Carlos. Olhei para a direita e vi o Zidane. ‘Estou no sítio certo, eu pertenço a este lugar’. Senti-me muito bem», contou mais tarde à Sky Sports.

«Claro que hoje, depois do que aconteceu e de como as coisas me correram, podemos questionar se fiz bem e se devia ter ido. Mas naquela altura deixe-me encadear pelas luzes do Real Madrid. Era impossível dizer que não a um clube assim.»

Mas Gravesen era uma figura. Era naturista, por exemplo, pelo que não tomava medicamentos, nem qualquer produto com componentes químicas. Se tinha uma inflamação, se apanhava uma pancada, aguentava a dor sem analgésicos. Por isso também perdia alguns jogos.

Fabio Capello descreveu-o como «um rapaz peculiar», adiantando que tinha de ser sempre tudo como ele queria. Isto depois de uma cena de pugilato entre Gravesen e Robinho num treino. O que encurtou os dias do dinamarquês no Real Madrid, que já se imaginavam curtos.

Após um ano e meio, 49 jogos e um golo, Gravesen regressou às ilhas britânicas, para se tornar herói no Celtic… durante seis meses. Ídolo para os adeptos, o mais bem pago do clube, acabou por cair em desgraça com a chegada de Gordon Strachan: o treinador acusava o médio de não seguir as instruções táticas e de querer fazer apenas o que lhe apetecia. Foi ao Hearts contratar um tal de Paul Hartley e atirou Gravesen para o banco de suplentes.

Depois disso, ainda cumpriu mais uma época no Everton, para acabar a carreira aos 32 anos. Regressou à Dinamarca, fechou-se em casa e não atendia o telefone a ninguém.

Nem sequer ao empresário e amigo John Sivebaek.

Só falava com dois ou três amigos de infância e com a modelo da playboy Kira Eggers, com quem manteve uma relação de três anos, que deu muito que falar. Por isso mesmo, e antes de se reformar, já tinha cortado por completo relações com a imprensa britânica

Mas o que é feito, afinal, de Thomas Gravesen?

Pois bem, de acordo com a imprensa dinamarquesa, o antigo médio conheceu uma agente imobiliária checa, que lhe mudou completamente a vida.

Chama-se Kamila Persse e, com ela, Thomas Gravesen mudou-se de armas e bagagens para Las Vegas. Abriu uma empresa chamada Thomas Holdings, começou a investir as poupanças do futebol em imobiliário e ganhou muito dinheiro.

A fortuna do casal chegou a ser superior a 100 milhões de dólares.

Os dois compraram, por cerca de um milhão de dólares, uma casinha modesta, com dez quartos e sete casas de banho, no exclusivo bairro de Canyon Fairways e tornaram-se vizinhos de personalidades como Andre Agassi, Steffi Graf e Nicolas Cage.

No entanto, em 2018, o casal separou-se e a vida de luxo em Las Vegas terminou para Gravesen. O antigo jogador regressou à Dinamarca e em 2023 tornou-se comentador do canal Viaplay. Comenta a Liga Inglesa e os jogos da seleção dinamarquesa.

Por isso até é possível que alguém o possa ver na próxima quinta-feira, no Parken Stadium, em Copenhaga. Onde Portugal defronta a Dinamarca, recorde-se.

No país dele, e após 66 jogos pela seleção, Gravesen continua a ser uma figura. Ele que ainda recentemente foi considerado por Ronaldo Fenómeno o pior jogador com quem já jogou.

Só não se sabe se isso tem alguma coisa a ver com aquele dia em que o dinamarquês lhe partiu um dente num treino.