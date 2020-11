Pegar em tijolos, carregar sacos de areia, assentar blocos de cimento.

Rematar à baliza, fazer golos, receber e tocar a bola na direção de um companheiro.

Dois universos diferentes, paralelos e intocáveis, um mesmo protagonista: Florent Indalecio.

Dos estaleiros de construção civil aos treinos do Newcastle, em apenas dois meses. O manual de sobrevivência para ser o ator principal num conto de fadas. O mundo precisa de histórias assim. «Disse ao clube que não queria assinar contrato para me divertir ou para ganhar dinheiro. Por mim até jogo de borla. Quero provar ao Newcastle que posso atuar ao mais alto nível.»

Indalecio, médio ofensivo de 23 anos, rubricou uma ligação aos magpies até junho de 2021. O desenlace demorou seis semanas a ser realidade.



Grande amigo de Allan Saint-Maximin, um dos principais jogadores do Newcastle, Florent foi desafiado a trocar o período de férias – das obras – por uns treinos no clube inglês.

O desafio era irrecusável para o pedreiro francês. Afinal, Florent Indalecio já desperdiçara boas oportunidades no passado. Foi dispensado do Saint-Etiènne com 15 anos, devido a problemas disciplinares, e pouco depois recebeu uma notícia traumatizante: tinha um tumor num dos joelhos.

«Arrependo-me de muita coisa no meu passado», disse Indalecio ao site dos magpies. «Quero corrigi-los. Ainda era um adolescente quando tive de ser operado para remover um tumor. Estive seis semanas fechado em casa e passei depois oito meses a fazer fisioterapia. Perdi muito peso, por estar parado, mas depois dediquei-me ao ginásio e num ano ganhei 13 quilos.»

Formação do Saint-Etiènne, equipas amadoras em França, uma operação delicada e o adeus ao futebol. Um adeus que não se veio a confirmar. Florent decidiu emigrar para os EUA, mas o país do Tio Sam e do American Dream não lhe deu seguimento aos sonhos.

Próximo passo, Austrália. «Estava já com 20 anos e o futebol não me dava nada. Inscrevi-me numa equipa amadora [Fraser Park] e comecei a trabalhar como pedreiro. Essa foi a minha vida até há dois meses. Passava o dia na construção e treinava à noite.»

«Olhava para os meus colegas nas obras e via como faziam»

Nascido em França, num subúrbio de Saint-Etiènne, Florent Indalecio foi mantendo contacto com Allan Saint-Maximin, amigo de infância e colega nos tempos dos Verts. Allan subia e subia, Florent penava no outro lado do mundo.

«Eu nem sequer falava inglês, só mesmo o básico. Aprendi a falar a língua com os meus colegas das obras», contou Florent Indalecio. «Olhava para os meus camaradas, via como eles faziam as coisas, como assentavam os tijolos no cimento. Ninguém em Sydney, onde eu vivia, queria fazer este tipo de trabalho. É muito físico, o meu corpo estava esgotado. Chegava aos treinos e não rendia metade do que posso.»

Com 22 anos e a um mundo de distância da Premier League, Florent foi surpreendido por um convite de Allan, um amigo de sempre. «Telefonou-me e desafiou-me. ‘Ei, queres vir treinar aqui ao Newcastle? A pré-época vai começar, podes fazer um teste. Quem sabe o que acontece?’. Eu estava de férias e disse que sim. Mas fui sem esperança nenhuma.»

Em poucos dias, a vida de Florent Indalecio deu uma volta de 180 graus. Num dos primeiros treinos com o Newcastle, o médio francês marcou um golo de pontapé de bicicleta e deixou todos boquiabertos. «Quem é este rapaz? Por onde é que ele andava?», perguntou o treinador Steve Bruce.

Esse rapaz é Florent e andava pela Austrália. Era pedreiro na construção civil.

«Não contratámos o Florent por ser amigo do Saint-Maximin»

Steve Bruce e o staff do Newcastle gostaram do que viram. Ofereceram um ano de contrato ao pedreiro – ex-pedreiro, perdão – e colocaram-no no plantel dos sub23.

Nunca deixei de jogar futebol, talvez à espera que me dessem mais uma oportunidade. Estou a adorar a experiência, fiz boas amizades e só estou concentrado no futebol. Vou tentar fazer bem as coisas nos sub23 e esperar por uma oportunidade na equipa principal. A Premier League passou de sonho a objetivo.»

No primeiro jogo, Indalecio não saiu do banco de suplentes e viu as reservas do Newcastle a perder por 3-2 em casa do Reading. A estreia pode acontecer esta sexta-feira, na receção dos magpies sub23 ao Leeds.

Steve Bruce estará atento. «Não duvidem. Não contratámos o Florent por ser apenas amigo do Allan [Saint-Maximin]. Ele é talentoso e se não fosse assim não estaria aqui connosco.»

Bruce admitiu que a contratação acarreta «riscos», mas pede para esperar e ver. «Ele treinou na academia durante seis semanas e todos concordam que ele tem alguma coisa de especial.»

Tem, com certeza que tem. Quanto mais não seja, Florent Indalecio tem uma história única. Foi expulso aos 15 anos dos juvenis do Saint-Etiènne por mau comportamento, aos 16 anos teve de remover um tumor, dos 19 aos 22 vagueou pelo futebol secundário nos EUA e na Austrália, até acabar a trabalhar como pedreiro na construção civil.



Agora está a um passo de jogar na Premier League. Um conto de fadas é isto.