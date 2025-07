O antigo futebolista brasileiro Leandro Castan, que fez carreira entre Brasil, Suécia e Itália, tendo estado ligado à Roma durante seis épocas, recordou a forma como soube que tinha um grave problema de saúde – um tumor cerebral – depois de ter sido substituído ao intervalo do jogo com o Empoli, a 13 de setembro de 2014, o único que disputou nessa temporada. E todo o processo até voltar a jogar e mostrar-se agradecido por viver.

«Naqueles 15 minutos, a minha carreira acabou. Uma parte de mim morreu. Durante o aquecimento, senti uma dor na coxa. No final da primeira parte, o Maicon [ndr: colega de equipa] avisou o Rudi Garcia [treinador]: “O Castan não está bem”. Fui substituído. Quando cheguei a casa, comecei a sentir-me mal. Na manhã seguinte, as coisas pioraram. Fiquei tonto. Pensei que ia morrer», afirmou, em entrevista ao Corriere della Sera.

Castan contou então que não perdeu mais tempo e foi ao hospital. «Depois de uma ressonância magnética, mandaram-me para casa. O médico do clube ficou preocupado, mas não me disse o que estava errado. Nunca pensei que passaria por algo assim. Os primeiros 15 dias foram terríveis. Eu não conseguia ficar de pé, vomitava muito e tinha perdido 20 quilos. No início, a Roma preferiu esconder tudo. Decidi isolar-me e sair das redes sociais. Mas um dia olhei para o meu telemóvel», lembrou. E foi assim que percebeu, de uma das piores formas, que podia ter a vida em risco.

«[Vi] um artigo no Twitter: “Leandro Castan tem um tumor, ele pode morrer”. O medo dominou-me. Eu ainda não sabia o que tinha. Ninguém me tinha dito nada. Nem o clube, nem os médicos. Ninguém. “Fica calmo”, repetiam. Lembrei-me então que o meu avô tinha morrido de cancro no cérebro e pensei que o destino poderia ter sido o mesmo», contou.

«No dia em que me explicaram o que tinha, a minha esposa disse-me que ia ser pai»

O internacional A brasileiro por duas ocasiões (ambas em 2012) lembrou ainda como alguns dos seus sonhos desportivos ficaram pelo caminho naquele momento. «Eu queria ganhar o campeonato pela Roma e chegar à seleção. E vi-me numa cama de hospital com um tumor na cabeça. Tive de reaprender a viver. A viver uma vida diferente e a lutar contra uma doença que estava a crescer lentamente. Fiz tudo para voltar ao meu nível. Não foi possível», recordou, dizendo também quando foi realmente informado do problema.

«Ao fim de algumas semanas disseram-me que eu tinha um cavernoma no cérebro. Quando cheguei à clínica, explicaram-me a situação: “Se levares uma pancada durante o jogo, podes ter uma hemorragia cerebral e morrer. Ou paras, ou fazes uma cirurgia”. Eles teriam de abrir a minha cabeça. Era uma operação perigosa e eu não queria fazer. Lembro-me que naquele mesmo dia, quando cheguei a casa, a minha esposa disse-me que eu ia ser pai outra vez. Um sinal de Deus», frisou Castan.

O antigo defesa recordou também o que o fez ter o clique para enfrentar a situação e como foi depois da cirurgia. «Um jogo da Roma na televisão [ndr: fez-me mudar de ideias]. Ao ver, houve algo que me tocou. Eu não queria parar. O médico sugeriu que nos encontrássemos depois das férias de Natal, mas eu não podia esperar. Uma semana depois estava na sala de cirurgia. A minha única preocupação era sobreviver para não deixar a minha esposa e meus filhos sozinhos. Assim que acordei [depois da cirurgia], comecei a chorar com a minha esposa. Os meses seguintes foram difíceis. Tive de aprender a viver. A minha vida tinha mudado, até na rotina diária. Ao início, eu tinha dificuldade para pegar num copo. Ou, se olhasse para os meus pés, não conseguia mexê-los. Mas o verdadeiro problema era o futebol», disse, lembrando como foi o regresso.

«Tenho a imagem do meu primeiro treino depois da operação. Cheguei a casa a chorar. Vou lembrar-me para sempre do momento em que os treinadores me passaram a bola. Olhei para o meu pé e para a bola. Queria pará-la, mas o meu pé ficou parado e a bola passou-me entre as pernas. Eu não tinha controlo sobre o meu corpo. Foi terrível. Eu queria ser o que era antes, não aceitava que não conseguia», prosseguiu.

Castan deixou elogios à forma como Rudi Garcia o «protegeu» e foi «como um segundo pai», mas que na época seguinte, quando voltou a jogar, as coisas não foram tão fáceis com Spalletti. «Antes do jogo contra o Hellas Verona, ele chamou-me ao escritório e disse que queria rever o velho Castan. E eu disse: “Mas eu preciso de jogar”. Contra o Verona, voltei a ser titular, mas fiz um dos meus piores jogos. Nos dias seguintes, ele chamou-me de volta ao escritório e mostrou-me uma foto do Frosinone. “Este é o teu nível, não podes jogar aqui. Não vais jogar mais comigo”, disse ele. O meu mundo desabou», completou.

«Durante anos não consegui aceitar que não voltaria a jogar ao meu nível»

Esse jogo contra o Verona, em 2015/16, foi o último dos seis que fez nessa época e também o último pela Roma, antes de empréstimos a Sampdoria (onde não jogou), Torino e Cagliari, até 2018, ano em que voltou em definitivo ao Brasil, jogando no Vasco até, em 2022, ter rumado ao Guarani, onde acabou a carreira e no país onde tudo começou.

«Nasci numa família pobre. E, na minha terra natal, o futebol é uma das únicas oportunidades para mudar de vida. O meu pai era jogador de futebol. Após o fim da carreira dele, enfrentámos uma situação financeira difícil. Ele trabalhava como taxista até tarde para trazer algum dinheiro para casa. Depois de dois acidentes graves de moto, decidi largar o futebol para trabalhar. Mas o destino tinha outros planos. No mesmo dia em que comuniquei a minha decisão ao meu pai, ligaram do Atlético Mineiro», referiu, lembrando os tempos da formação e onde começou a despontar.

Depois, subiu a sénior no Mineiro e, mais tarde, passou pelo Grémio Barueri e Corinthians, Pelo meio passou no Helsingborgs IF, da Suécia.

Hoje, e depois de tudo o que aconteceu, Castan mostra maior aceitação.