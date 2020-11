A UEFA recordou esta sexta-feira nas redes sociais o golo que Cristiano Ronaldo marcou ao Sporting, de livre direto, em Old Trafford, que valeu a vitória ao Manchester United (2-1) na fase de grupos da Liga dos Campeões de 2007/08.

Um jogo em que o Sporting até chegou ao intervalo em vantagem, com um golo de Abel Ferreira, atual treinador do Palmeiras. Carlitos Tévez empatou aos 61 minutos, enquanto CR7, já quatro anos depois de ter deixado o Sporting, decidiu o jogo já em período de compensação com um livre sem hipóteses para Rui Patrício.

Cristiano Ronaldo já tinha marcado na mesma fase de grupos, em Alvalade, na vitória do Manchester United por 1-0 e voltou a marcar à sua antiga equipa, mais tarde, já com a camisola do Real Madrid. Três golos num total de quatro jogos frente ao Sporting.

Recorde aqui o golo que faz hoje treze anos