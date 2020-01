[artigo atualizado]



Dia 9 de dezembro de 1945. O FC Porto recebe o Vitória de Guimarães na 1ª jornada do Campeonato Nacional 45/46 e vence por 3-2 no Estádio do Lima.



Para a história ficam os marcadores dos golos - Lourenço, Araujo e Correia Dias para os portistas; Alexandre e Brioso para os minhotos - e um dado desconhecido por quase todos: os dragões desperdiçam duas grandes penalidades nessa partida.



Catolino permitiu a defesa do guarda-redes Machado aos 61 minutos (com 2-2 no marcador) e Guilhar imitou o colega de equipa já perto do fim.



Esta partida realizou-se há 74 anos e um pouco mais de um mês. Nunca mais o FC Porto falhou dois penáltis num jogo do campeonato nacional, até à derrota de sexta-feira contra o Sp. Braga. Impressionante!



Há outro jogo, bem mais recente, em que aconteceu algo parecido. Na época 2000/01, Dimitri Alenitchev falhou uma grande penalidade... duas vezes. O russo atirou ao lado, o árbitro mandou repetir e à segunda tentativa permitiu a defesa ao guardião do Belenenses. Por outras palavras: só falhou oficialmente um penálti.



Nesta história há mais dados curiosos. Machado, o guarda-redes que parou os pontapés de Catolino e Guilhar, era o pai do treinador Manuel Machado. O Maisfutebol ligou ao antigo técnico de Vitória de Guimarães, Sp. Braga, Nacional e Moreirense, entre outros, para falar sobre a efeméride.



«É curioso que me diga isso. Confesso que desconhecia a história, mas sei que o meu pai era um guarda-redes especialista a defender penáltis. Na cidade de Guimarães muita gente me falava disso.»



Manuel Machado já só viu o pai a defender nas Velhas Guardas, mas recorda-o como um homem «corajoso» na baliza. «Eu era o filho mais novo dele, já não o vi na primeira divisão. Nasci em 1955 e ele deixou de jogar no Vitória em 1950.»



O árbitro desse jogo foi Borges Leal, como se pode ler no Almanaque do FC Porto, e os dragões apresentaram a seguinte equipa, escolhida pelo treinador Joseph Szabo:



Barrigana; Alfredo e Guilhar; Alvarenga, Romão e Nano; Lourenço, Araujo, Correia Dias, Joaquim e Catolino.



Sérgio Conceição já falhou um penálti... contra o Sp. Braga



Há mais dados curiosos a envolverem o FC Porto, o Sp. Braga e penáltis falhados. Em 1998, os dragões golearam os minhotos por 4-0 e desperdiçaram uma grande penalidade. Autor do remate parado pelo guarda-redes Quim? Sérgio Conceição.



No mesmo jogo, o antigo extremo e atual treinador do FC Porto marcou dois golos.



No registo histórico há mais dois penáltis falhados pelos azuis e brancos contra os bracarenses: Edmilson em 1997 (Rui Correia na baliza) e Lucho em 2007 (Paulo Santos).



Maldição dos penáltis também já atingiu Benfica e Sporting



Se o FC Porto esperou 74 anos para falhar dois pontapés de castigo máximo no mesmo jogo, o Benfica e o Sporting estão há quase tempo sem cometer esse duplo erro.



Os leões só falharam dois penáltis na mesma partida em 45/46. Sim, por coincidência a mesma época em que o pai de Manuel Machado brilhou contra o FC Porto. Albano e Lourenço não foram capazes de bater o guarda-redes do SL Elvas, Semedo.



Resultado final: 2-6 para o Sporting, com cinco (!) golos de Fernando Peyroteo e um de Armando Ferreira.



E o Benfica? Na temporada 1957/58, e em pleno Estádio da Luz, José Águas falhou dois penáltis no frente a frente com Vital. As águias venceram por 1-0, golo de Cavém.