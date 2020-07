O Sporting vai bater o maior ciclo do clube sem conquistar o campeonato nacional. Ademar Marques, campeão nacional em 1982, conduziu o Maisfutebol pelo último título antes da entrada na pior fase desportiva de sempre dos leões - dizem-nos os resultados e os títulos isolados de 2000 e 2002 - e pelo caminho fomos redescobrindo a própria história de vida do antigo médio. Uma história notável.



Ademar tem 61 anos e está radicado no Algarve. Afastou-se completamente do futebol, vive perto de Loulé e ajuda os filhos a gerir uma casa dedicada a hambúrgueres artesanais.

«Estou reformado e tranquilo, vivo numa zona fantástica e colaboro com os meus filhos», conta Ademar, ele que foi nado e criado no Sporting, saindo posteriormente para o Marítimo, FC Porto (campeão em 1985), Belenenses, Vitória de Setúbal e Farense. Fez seis temporadas nos leões de Faro e despediu-se do futebol em 1993.



«O Sporting tratava mal a formação. Havia poucas exceções. Antes de o Futre ser lançado, já eu andava lá há muito tempo. Por isso fiquei triste quando saí em 1983. Não retiro um milímetro ao valor fantástico que o Oliveira, o Manuel Fernandes e o Jordão tinham, mas a verdade é que depois da saída dos futebolistas que os acompanhavam, eles não voltaram a ser campeões.»

VÍDEO: Ademar lançado num V. Setúbal-FC Porto (aos 8m54s, imagens RTP)

Atrás do percurso rico de futebolista, que levou Ademar a jogar duas vezes pela Seleção Nacional, por exemplo, está uma infância rara. Ademar nasceu literalmente dentro do circo e até aos seis anos teve por companhia trapezistas, malabaristas, leões e tigres amestrados, palhaços alegres e palhaços tristes.

Os pais de Ademar, Waldemar e Adélia, fizeram do mundo do circo as suas vidas e deram ao pequeno Ademar uma vida no circo. O pai foi um famoso palhaço nos anos 70 e a mãe, anos mais tarde, geriu o próprio circo. Chamava-se 'Ringland'.

Grande parte do ano era passada em digressão por Espanha e, a dada altura, Waldemar e Adélia entenderam que Ademar precisava de outras influências. A necessidade de inscrever o menino na Escola Primária levou-o para casa de uma amiga dos pais, em Cova da Piedade. Daí passou para Corroios, casa dos avós, e foi no Desportivo local que começou a jogar futebol.

Com 13 anos chegou ao Sporting, foi treinado pelo magriço Hilário e foi logo duas vezes campeão nacional. Em Alvalade ficou 11 anos, ganhou uma Taça de Portugal, dois campeonatos (1980 e 1982) e só saiu em 1983.

«Fiz tudo no Sporting porque estava habituado a passar por dificuldades. Cheguei a ser canalizador por uns tempos... por isso digo que a opção do presidente João Rocha em 1983, ao dispensar grande parte do plantel, foi descabida. O Oliveira, o Jordão e o Manuel Fernandes eram os craques, mas os que tocavam ferrinho e bombo na parte de trás do palco, como eu, também eram.»

Depois de um ano no Marítimo, Ademar ainda foi campeão nacional na época 1984/85 pelo FC Porto. Fez seis jogos até outubro, mas depois uma lesão afastou-o das escolhas de Artur Jorge. Acabou por fazer mais tarde seis anos no Farense e é perto de Faro que vive até hoje.

Nasceu no circo e foi artista da bola. Ademar Marques.