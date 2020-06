As comparações são tentadoras. E quase sempre precipitadas. Quantas vezes a pressa de decalcar um craque na pele de um candidato a benjamim deu em absolutamente nada? Basta pensar em Gianluigi Lentini, Freddy Adu, Nii Lamptey, Federico Macheda, Michael Johnson ou Fábio Paim. Génios na adolescência, flops quase absolutos na vida real do futebol profissional.

É esta lista que, inevitavelmente, perseguirá Luka Romero nos próximos tempos. O menino de 15 anos, recentemente lançado na liga espanhola pelo Maiorca – sete minutos contra o Real Madrid na passada semana -, é a versão mais recente do conto de fadas com um protagonista de calções e chuteiras.

Filho de Diego Adrián Romero, ele próprio um antigo futebolista, Luka tem o futebol no sangue e no ADN familiar. Além do pai, o prometedor esquerdino recebeu a herança do avô paterno, antigo treinador na formação do Quilmes, e dos tios. Todos argentinos, todos ligados ao desporto.

Luka acabou por nascer no México quase por acidente. Tem um irmão gémeo (Tobias, guarda-redes nos juvenis do Penya Arrabal, outro clube maiorquino) e acompanhou o pai ao longo de toda a carreira. Depois do Quilmes, o pai Diego jogou no Atlético de Rafaela, Alacranes Durango (México) e acabou em Espanha no paraíso de Formentera, pequena ilha balear.

Foi aí, de resto, que Luka um dia surpreendeu o brasileiro Dani Alves. Depois de dar uns breves toques na bola, o pequeno prodígio justificou aparecer num vídeo no instagram do antigo internacional brasileiro.

«Tirem as fotos a este miúdo. É o Leo Messi!», escreveu Alves na sua página oficial. Isso aconteceu já depois de Luka Romero ter feito testes e encantado em La Masia, a academia do Barcelona. Problemas burocráticos relacionados com a idade – era demasiado jovem, ainda com menos de dez anos – impediram a assinatura de contrato e empurraram Luka para o Maiorca.

Nascido no México, com raízes familiares na Argentina – pela qual é internacional Sub15 e vice-campeão do Sul-Americano de 2019 – e instalado em Espanha desde os três anos. Tanta vida em tão pouco tempo. My name is Luka, Luka Romero.

Os próximos tempos serão de inevitáveis comparações. O pé esquerdo, a baixa estatura, a precocidade, a linda camisola da seleção da Argentina. Já perceberam, não é?

Mas lembram-se dos outros que caíram e ficaram pelo caminho? Percorra a Galeria de Fotos associada e recorde esses flops. Alguns por culpa própria e comportamentos erráticos, outros por lesões gravíssimas. Todos verdadeiras desilusões.



VÍDEO: as imagens de Luka Romero no Maiorca