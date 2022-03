Chama-se Mike Wisdom, nasceu a 24 de setembro de 2008, joga no Borussia Monchendladbach e foi contratado pelo Bayern Munique para a próxima época a troco de 300 mil euros.

O que criou revolta no futebol alemão.

Adeptos, jornalistas e, sobretudo, dirigentes reagiram com indignação ao valor pago por um miúdo de 13 anos, que merece todas as reservas em relação à real capacidade que pode vir a ter no futuro.

Indiferente a isso, o Bayern Munique fechou acordo com os pais do adolescente. A notícia ainda não foi confirmada oficialmente, mas a mudança para a Baviera já foi reconhecida pelo Borussia Monchengladbach, que através do diretor desportivo não calou a sua insatisfação.

«Estes acordos são tudo menos úteis ao futebol juvenil alemão. Acho que foi de muito mau gosto», disse Roland Virkus, lembrando o caso de Sinan Kurt: um avançado formado no Borussia Monchendladbach, por quem o Bayern pagou três milhões de euros quando ainda era júnior, o que na altura também foi considerado um exagero, e que hoje aos 25 anos está sem clube.

«Basta ver como ele não se tornou um jogador de Bundesliga a longo prazo. A verdade é que a qualidade de trabalho nas Academias alemãs é muito semelhante e os jogadores não ganham nada em serem objeto de uma transferência por estes valores numa idade tão jovem.»

Refira-se que dos 300 mil euros do negócio, o Borussia Monchengladbach só terá direito a uma compensação de 20 mil euros pela formação do jogador. Os restantes 280 mil euros dividem-se entre prémio de assinatura e despesas com a transferência dos pais para Munique.

«Oferecemos a Mike Wisdom um lugar na Academia para minimizar o tempo e o cansaço das viagens, mas isso não lhe chegava e o jogador fez exigências que o Borussia não tinha condições nem vontade de acompanhar», completou o diretor desportivo Roland Virkus.

Já o Bayern Munique, de acordo com a imprensa, prometeu ainda um subsídio aos pais pela mudança de cidade, ajudas de custo no valor de 400 nesta primeira fase para o jogador e posteriormente um salário que pode ir até aos três mil euros quando o jovem fizer 15 anos.

Mas quem é afinal Mike Wisdom?

Nascido na Alemanha, filho de pais ganeses, tem também raízes nigerianas, pelo que pode vir a ser disputado por três seleções. Natural de Duisburgo, começou a jogar no clube local e só mais tarde se mudou para o Monchengladbach, sem nunca, contudo, abandonar Duisburgo.

Para manter o jovem jogador junto do ambiente familiar, o Borussia disponibilizava um motorista que o ia buscar e levar a casa, num trajeto de cerca de quarenta quilómetros para cada lado.

No Gladbach rapidamente deu nas vistas e esta época já leva 25 golos em dez jogos pela equipa sub-14. Na última jornada até jogou com os mais velhos, na equipa sub-15, tendo marcado dois golos na goleada do Borussia por 5-0 sobre o TSC Dortmund para a C-Junior Regionalliga West.

Dizem que Mike Wisdom é, de resto, um avançado que se destaca pela velocidade, capacidade de remate e facilidade em fintar com os dois pés. Por isso já é patrocinado por uma das maiors marcas de roupa desportiva a nível mundial e por isso também já era seguido pelo Bayern há ano e meio.

A mudança para Munique tornou-o notícia mundial e provocou enorme polémica na Alemanha, não tanto pelo facto de mudar de clube, o que sempre foi normal em miúdos da formação, mas pelos altos valores envolvidos, que podem tornar-se um obstáculo à saudável evolução dos jogos.

Os clubes alemães, aliás, estão sobretudo assustados com o facto de Mike Wisdom ser apenas o início de uma nova política do Bayern, depois do diretor desportivo Hasan Salihamidzic ter dito que no futuro o clube tinha de atuar de forma mais criativa no mercado de transferências para poder acompanhar os clubes liderados por investidores russos e árabes, devendo concentrar-se em descobrir talentos promissores antes de se tornarem estrelas. O que pode mudar tudo na forma como os clubes alemães olham para a formação.