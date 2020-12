Rian é irmão de Richarlison, craque do Everton, da Liga Inglesa, e da seleção brasileira. Mas quer ser muito mais do que isso. Aliás, no balneário do União Serpense, da 1.ª Divisão Distrital de Beja, fala «muito pouco sobre esse assunto». As ligações, que também nós temos de fazer, são inevitáveis. As realidades não podiam ser mais opostas. O orgulho de Rian vai da região onde a família nasceu, no sudeste do Brasil, até Serpa, no interior do Alentejo, onde dá os primeiros passos no futebol europeu.

«Eu também sou avançado e extremo, como o Richarlison, sou um jogador técnico, joguei nos escalões da formação de clubes na minha região e este ano surgiu a oportunidade de vir para a Europa. Não a podia desperdiçar, é um sonho e estou a aprender muito no União Serpense», conta o jovem de 19 anos ao Maisfutebol. De Liverpool, Inglaterra, chegam os conselhos do ídolo, o irmão que subiu a pulso na vida e na carreira.

Rian (à esquerda) ao lado de Richarlison e do resto da família

«Ele é o meu exemplo. Ensinou-me a ser humilde sempre. A nunca desistir, a correr atrás dos meus objetivos. Eu tenho o sonho de ser jogador desde muito pequeno, mas é claro que me inspiro no que ele fez e no que se tornou». São as palavras tímidas, mas sentidas, de Rian sobre o mais famoso de quatro irmãos nascidos na pequena cidade de Nova Venécia, num bairro problemático, onde, sempre de bola debaixo do braço, cresceram mais rápido do que deviam.

Agora, a família está «partida» por conta dos sonhos de cada um, mas é «muito unida» desde sempre: «Somos cinco irmãos, três rapazes e duas raparigas. Os rapazes quiseram ser sempre jogadores, até porque o nosso pai também jogava muito bem, mas nunca foi profissional. O nosso outro irmão de 16 anos também quer seguir este caminho.»

Rian (à esquerda) é o irmão de Richarlison que joga no União Serpense

Rian já foi ver Richarlison brilhar nos palcos da Liga Inglesa, nos jogos da seleção brasileira, e espera que o craque, de 23 anos, venha até ao Alentejo vê-lo jogar no União Serpense. Richarlison é conhecido como o Pombo, Rian, às vezes trata-o assim, por «brincandeira».



«Eu ainda não tenho nenhuma alcunha», confessa o jovem avançado que se estreará no novo clube em janeiro. Tem impressionado nos treinos, dele esperam-se muitas alegrias, sem o fardo de ser irmão de quem é.



Afinal de contas, Richarlison já é jogador de Seleção do Brasil, atua num dos melhores campeonatos do Mundo e ganha qualquer coisa como cinco milhões de euros por ano. Rian chegou agora à Europa, vindo da formação do desconhecido Atlético Itapemirim, não recebe nada por jogar, mas está cá para voar. Como o irmão, o Pombo.