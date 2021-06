Durou pouco o recorde estabelecido pela Dinamarca, a primeira equipa que conseguiu marcar quatro golos em dois jogos seguidos em Europeus. Porquê? A Espanha elevou a fasquia. Nesta segunda-feira, a seleção treinada por Luis Enrique passou a ser a primeira a fazer cinco ou mais golos em jogos consecutivos em Campeonatos da Europa.



Depois do 5-0 aplicado à Eslováquia na fase de grupos do Euro 2020, 5-3 à Croácia nos oitavos-de-final, se bem que tenha precisado de 120 minutos para chegar a este score.



E pensar que a equipa espanhola foi criticado nos dois primeiros jogos por ser incapaz de fazer golos. No futebol as coisas mudam muito depressa.