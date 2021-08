O FC Porto ficou num grupo de exigência máxima e terá pela frente três monstros sagrados do futebol europeu. Monstros como o FC Porto, já agora, e todos já campeões europeus no passado. De forma resumida, os dragões têm sofrido em Anfield Road, mas guardam algumas boas memórias de Madrid e do San Siro.



FC PORTO vs LIVERPOOL: 8 jogos - três empates e cinco derrotas



Os dragões reencontram o Liverpool, uma equipa que já defrontaram quatro vezes nos últimos três anos. Duas vezes em 2018 e duas em 2019, sempre na fase a eliminar da Liga dos Campeões. Portistas e reds já jogaram oito vezes em partidas oficiais e o saldo é duro para os azuis e brancos.



2000/01 - quartos-de-final da Taça UEFA

. FC Porto - Liverpool: 0-0

. Liverpool - FC Porto: 2-0



2007/08 - Grupo A da Liga dos Campeões

. FC Porto - Liverpool: 1-1

. Liverpool - FC Porto: 4-1



2017/18 - oitavos-de-final da Liga dos Campeões

. FC Porto - Liverpool: 0-5

. Liverpool - FC Porto: 0-0



2018/19 - quartos-de-final da Liga dos Campeões

. Liverpool - FC Porto: 2-0

. FC Porto - Liverpool: 1-4



FC PORTO vs ATLÉTICO MADRID: 8 jogos - duas vitórias, três empates e três derrotas



Frente aos colchoneros, o registo azul e branco é mais simpático e equilibrado. Os clubes já não se defrontam desde 2013, há oito anos, e jogaram pela primeira vez em 1963. Um duelo com muita história, como facilmente se percebe. Ocasião para rever João Félix no Dragão e para sublinhar as duas vitórias do FC Porto, ambas em 2009 quando Jesualdo Ferreira treinava os azuis e brancos.



1963/64 - Taça das Cidades com Feira

. Atlético Madrid - FC Porto: 2-1

. FC Porto - Atlético Madrid: 0-0



2008/09 - oitavos-de-final da Liga dos Campeões

. Atlético Madrid - FC Porto: 2-2

. FC Porto - Atlético Madrid: 0-0



2009/10 - Grupo D da Liga dos Campeões

. FC Porto - Atlético Madrid: 2-0

. Atlético Madrid-FC Porto: 0-3



2013/14 - Grupo G da Liga dos Campeões

. FC Porto - Atlético Madrid: 1-2

. Atlético Madrid - FC Porto: 2-0



FC PORTO vs AC MILAN: 9 jogos - 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas



O último jogo foi já há quase 20 anos, mas da memória não sai o histórico triunfo dos dragões em San Siro em 1996, por 2-3. António Oliveira era o treinador e a Europa começou a conhecer melhor um senhor chamado Mário Jardel.



1979/80 - 1ª eliminatória da Taça dos Campeões Europeus

. FC Porto - AC Milan: 0-0

. AC Milan - FC Porto: 0-1



1992/93 - Grupo B da Liga dos Campeões

. FC Porto - AC Milan: 0-1

. AC Milan - FC Porto: 1-0



1993/94 - Grupo B da Liga dos Campeões

. AC Milan - FC Porto: 3-0

. FC Porto - AC Milan: 0-0



1996/97 - Grupo D da Liga dos Campeões

. AC Milan - FC Porto: 2-3

. FC Porto - AC Milan: 1-1



2003 - Supertaça Europeia

. FC Porto - AC Milan: 1-0