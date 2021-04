O RB Leipzig não foi além de um empate a zero na receção ao Hoffenheim, em encontro referente à 29.ª jornada da Bundesliga.



A equipa de Julian Nagelsmann foi mais rematadora ao longo do encontro mas não conseguiu vencer e permite ao Bayern Munique, em caso de triunfo na visita ao Wolfsburgo, aumentar a vantagem na frente da tabela classificativa.



Já em período de compensação, Yussuf Poulsen ainda marcou para os locais, mas o lance foi anulado por mão na bola.



O segundo classificado passa a somar 61 pontos, contra 65 do Bayern Munique, que joga apenas no sábado.