Prossegue nesta terça-feira o estágio de preparação da seleção portuguesa para o Europeu. A equipa orientada por Fernando Santos treina de manhã na Cidade do Futebol, às 10h30. Antes disso, às 10h, mais um jogador fala aos jornalistas.

Também a seleção de sub-21, que se apurou na segunda-feira para as meias-finais do Europeu, treina à mesma hora, mas em Kodeljevo, na Eslovénia, onde um jogador também fará o lançamento do jogo com a Espanha.

Destaque ainda para o futsal. Realiza-se nesta terça-feira o sorteio da fase de grupos do Campeonato de Mundo Lituânia2021, às 16h, com Portugal inserido no Pote 1.