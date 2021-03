Fica a conhecer-se nesta quinta-feira o nome do segundo finalista da Taça de Portugal. Benfica e Estoril vão decidir, no Estádio da Luz, qual dos dois se junta ao Sp. Braga na final da Prova Rainha.

As águias partem em vantagem depois de terem vencido no Estoril por 3-1. O jogo está marcado para as 20h15.

Também em Espanha se vai disputar a segunda mão da meia-final que vai apurar o adversário do Barcelona na Taça do Rei, entre Levante e Ath. Bilbao.

Taça de Espanha, meias-finais, 2.ª mão:

Levante - Athletic Bilbau, 20:00 (SportTV3).

Em Inglaterra, jogam-se duas partidas antecipadas da 29.ª jornada da Premier League, com destaque para o jogo entre Liverpool e Chelsea. Também o West Bromwich e o Everton jogam nesta quinta-feira.

Liga inglesa:

West Bromwich-Everton, 18h (SportTV3);

Liverpool-Chelsea, 20h15 (SportTV2).

Mas há mais para além do futebol. A equipa de andebol do FC Porto volta a jogar depois da trágica morte de Alfredo Quintana. Os dragões defrontam, na Dragão Arena, o Elverum da Noruega na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, naquele que promete ser um jogo de emoções fortes que será antecedido por homenagens ao guarda-redes luso-cubano.

Liga dos Campeões, fase de grupos, 14.ª e última jornada.

Elverum-FC Porto, 19h45 (Porto Canal).

Destaque também para o atletismo, com o arranque, em Torun, na Polónia, os Campeonatos da Europa de Pista Coberta que terão vários portugueses a participar.