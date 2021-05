Quarta-feira gorda em termos de futebol.

Está marcada para hoje a abertura da 31.ª jornada, com destaque para o jogo do líder Sporting em casa do Rio Ave, numa partida marcada para das 21h15.

Antes disso, porém, o pontapé de saída da ronda é dado na Madeira, com o Marítimo a receber o Gil Vicente, às 19h e em Braga, onde o Sp. Braga joga com o P. Ferreira, num duelo entre o quarto e o quinto classificado.

Marítimo - Gil Vicente, 19h (SportTV3)

Sporting de Braga - Paços de Ferreira, 19h (SportTV2)

Rio Ave - Sporting, 21h15 (SportTV1);

Também para esta quarta-feira, está marcada a conferência de antevisão de Jorge Jesus ao Clássico com o FC Porto.

E como se ainda não fosse suficiente vai ficar a conhecer-se o adversário do Manchester City na final da Liga dos Campeões. O Chelsea tem ligeira vantagem depois do empate em Madrid (1-1). O jogo está marcado para as 20 horas, em Londres.

Fora do futebol, é dia de decisões por cá no hóquei em patins, com o Benfica e a Oliveirense a disputarem a negra dos quartos de final do play-off, partir das 19h, no Pavilhão da Luz.

Já no andebol, jogam-se seis jogos da 25.ª jornada do campeonato Andebol1.

Belenenses - Maia-ISMAI, 20h

Boavista - Boa Hora, 20h

Águas Santas - Madeira SAD, 20h

Benfica - Sanjoanense, 20h30 (BTV)

ABC/UMinho - Avanca, 21h

FC Gaia - Póvoa, 21h.