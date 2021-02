Com a Liga portuguesa ‘de folga’, este sábado vai ser marcado por muito e bom futebol internacional.

Desde logo, em Itália, a Juventus de Cristiano Ronaldo mede forças com a Roma de Paulo Fonseca, numa altura em que estão separados por apenas um ponto, com vantagem para a equipa da capital italiana que tem, porém, mais um jogo disputado.

Liga italiana, 21.ª jornada:

Atalanta - Torino, 14:00 (SportTV1)

Sassuolo - Spezia, 14:00

Juventus - Roma, 17:00 (SportTV1)

Génova - Nápoles, 19:45 (SportTV3).

Em Inglaterra também há duelo luso, com Bruno Fernandes a defrontar André Gomes, no Manchester United-Everton. Também o Arsenal, adversário do Benfica na Liga Europa joga neste sábado, em casa do Aston Villa, enquanto o Fulham de Ivan Cavaleiro recebe o West Ham.

Liga inglesa, 23.ª jornada:

Aston Villa - Arsenal, 12:30 (SportTV2)

Burnley - Brighton, 15:00 (SportTV4)

Newcastle - Southampton, 15:00 (SportTV2)

Fulham - West Ham, 17:30 (SportTV2)

Manchester United - Everton, 20:00 (SportTV2).

Em Espanha, destaque para a visita da armada portuguesa do Granada, que joga em casa do Levante, num dia em que o Real Madrid defronta o Huesca, numa partida de importância capital para os merengues continuarem na luta pelo título.

Liga espanhola, 22.ª jornada:

Levante - Granada, 13:00 (Eleven Sports 1)

Huesca - Real Madrid, 15:15 (Eleven Sports 1)

Elche - Villarreal, 17:30 (Eleven Sports 1)

Sevilha - Getafe, 20:00 (Eleven Sports 1).

Em França, teremos o guarda-redes português Anthony Lopes em campo na receção ao Estrasburgo, para tentar isolar-se na liderança da Liga francesa, à condição.

Liga francesa, 24.ª jornada:

Lorient - Reims, 16:00 (Eleven Sports 5)

Lyon - Estrasburgo, 18:00 (Eleven Sports 3)

Lens - Rennes, 20:00 (Eleven Sports 3).

Também na Alemanha há motivos de interesse neste sábado, com o Dortmund de Raphael Guerreiro a visitar o Friburgo.

Liga alemã, 20.ª jornada:

Bayer Leverkusen - Estugarda, 14:30 (Eleven Sports 3)

Friburgo - Borussia Dortmund, 14:30 (Eleven Sports 4)

Schalke 04 - Leipzig, 14:30 (Eleven Sports 2)

Mainz - Union Berlim, 14:30

Augsburgo - Wolfsburgo, 14:30

Borussia Mönchengladbach - Colónia, 17:30 (Eleven Sports 2).

Por cá, o interesse está na II Liga, com quatro jogos, um dos quais a opor os dois primeiros classificados. O líder Estoril recebe o segundo classificado, a Académica, enquanto o terceiro, o Feirense, recebe o Vilafranquense ao final da manhã.

II Liga, 19.ª jornada:

Feirense - Vilafranquense, 11:00 (SportTV1)

Varzim - Desportivo de Chaves, 15:00 (SportTV+)

Leixões - Arouca, 17:00 (Canal 11)

Estoril Praia - Académica, 20:30 (SportTV1).