Um dia depois de o campeão nacional Sporting ter dado um sinal de força no jogo inaugural da Liga, vencendo o Vizela por 3-0, será a vez de Benfica e Sp. Braga se estrearem no campeonato.

Antes das águias e dos gverreiros, porém, o Arouca e o Estoril, duas equipas que regressaram este ano à Liga, medirem forças na serra da Freita, num jogo marcador para o final da manhã, às 12h45.

O Benfica entra em campo em Moreira de Cónegos às 18h, depois do importante triunfo na Rússia sobre o Spartak Moscovo, enquanto o Sp. Braga vai tentar apagar a derrota na Supertaça, defrontando o Marítimo, às 20h30.

I Liga

Arouca - Estoril Praia, 12h45 (SportTV3)

Moreirense - Benfica, 18h (SportTV1)

Marítimo – Sp. Braga, 20h30 (SportTV1).

A II Liga também regressa neste sábado, com quatro jogos agendados.

II Liga, 1.ª jornada

Académico de Viseu - Casa Pia, 10h45 (SportTV1)

Varzim - Desportivo de Chaves, 14h (SportTV1)

FC Porto B - Trofense, 18h (Porto Canal)

Feirense – Sp. Covilhã, 19h30 (Canal 11).

Em França, com as expectativas todas apontadas à possível contratação de Messi pelo PSG, os parisienses estreiam-se no campeonato no terreno do Brest. Também o Lyon de Anthony Lopes entra em campo neste sábado.

Liga francesa, 1.ª jornada

Lyon - Brest, 16:00 (Eleven1)

Troyes - Paris Daint-Germain, 20:00 (Eleven1).

Na Alemanha é dia de Taça, com a possibilidade de André Silva e Raphael Guerreiro entrarem em ação.

Taça da Alemanha, 1.ª ronda

Lok Leipzig - Bayer Leverkusen, 14:30

Sandhausen - Leipzig, 14:30 (SportTV5)

Upper Franconia Bayreuth - Arminia Bielefeld, 14:30

Greifswalder - Augsburgo, 14:30

Wuppertaler - Bochum, 14:30

Dynamo de Berlim - Estugarda, 14:30

Babelsberg 03 - Greuther Furth, 17:30

Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund, 19:45 (SportTV3).

Além disso, prosseguem os Jogos Olímpicos, com várias finais de modalidades coletivas marcadas para este sábado.